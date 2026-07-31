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Нов обрат в скандала „Одебрехт“ - освобождават бившия президент на Перу

Съдът обяви наказателното производство срещу бившия президент за нищожно и разпореди незабавното му освобождаване

31 юли 2026, 09:14
Бившият президент на Перу Олянта Хумала
Бившият президент на Перу Олянта Хумала   
Източник: БТА
  • Конституционният съд на Перу отмени 15-годишната присъда на бившия президент Олянта Умала за пране на пари и разпореди освобождаването му, като обяви цялото наказателно производство за нищожно.
  • Умала беше осъден през 2025 г. по делото „Одебрехт“ за незаконно финансиране на предизборни кампании от бразилската компания и венецуелското правителство, а съпругата му Надин Ередия също получи 15 години затвор, но избяга в Бразилия.
  • Скандалът „Одебрехт“ засегна редица латиноамерикански държави, като според Министерството на правосъдието на САЩ компанията е раздала 788 млн. долара подкупи, за да печели обществени поръчки.

Конституционният съд на Перу снощи обяви, че е отменил 15-годишната присъда на бившия перуански президент Олянта Умала за пране на пари приемане на подкупи от бразилската строителна фирма “Одебрехт” и от венецуелското правителство и нареди той да бъде освободен, предаде Франс прес. 

“Решено е цялото наказателно производство срещу Олянта Моисес Умала Тасо да бъде обявено за нищожно“, се казва в решението на Конституционния съд от 15 юли.

Умала беше осъден през април 2025 г. на 15 години затвор за пране на пари във връзка с корупционен скандал, засегнал бразилският строителен гигант “Одебрехт”. Съпругата му - Надин Ередия, беше осъдена на същата присъда, но избяга в Бразилия.

Бившият президент на Перу е осъден на затвор за пране на пари

Семейство Умала бяха обявени за виновни и за присвояване на около 200 000 долара, изпратени от тогавашния венецуелски президент Уго Чавес чрез венецуелска компания за предизборната кампания през 2006 г.

“С искрено задоволство получихме решение, с което петицията за habeas corpus (съдебна процедура срещу незаконно задържане - б.ред.) се обявява за валидна и следователно се отменя цялото производство“, каза Уилфредо Педраса, адвокат на бившия президент.

Шестдесет и четири годишният Олянта Умала беше президент на Перу от 2011 до 2016 г. 

Осъдиха бившия перуански президент на 20 години затвор (СНИМКА)

Той беше вторият бивш перуански президент, осъден от общо четирима замесени в скандала „Одебрехт“ - мащабен случай, който изпрати в затвора десетки политически лидери и бизнес ръководители в Латинска Америка.

Според Министерството на правосъдието на САЩ, бразилската мултинационална компания е разпределила общо 788 милиона долара за повече от десетилетие в около десет латиноамерикански страни, за да осигури обществени поръчки. 

Умала в момента е държан в специален затвор за бивши президенти, разположен източно от столицата Лима.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
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