Бившият президент на Перу е осъден на 15 години затвор за пране на пари

Б ившият президент на Перу Оланта Хумала беше признат за виновен в пране на пари и осъден на 15 години затвор. Съд в столицата Лима обяви, че Хумала е приел незаконни средства от бразилската строителна компания Odebrecht, за да финансира предизборните си кампании през 2006 и 2011 г.

Съпругата му Надин Ередиа, съосновател на Националистическата партия, също беше призната за виновна в пране на пари и осъдена на 15 години, пише BBC.

Убежище за съпругата на Хумала

PERU’S EX-PRESIDENT AND FIRST LADY SENTENCED TO 15 YEARS JAIL



Peru's former president, Ollanta Humala, has been found guilty of money laundering and sentenced to 15 years in prison.



A court in the capital, Lima, said that Humala had accepted illegal funds from the Brazilian… pic.twitter.com/v5GSdqdaXW