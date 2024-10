Осъдиха бившия перуански президент на 20 години затвор

Б ившият президент на Перу Алехандро Толедо беше осъден на 20 години и шест месеца затвор по дело, свързано с бразилския строителен гигант „Одебрехт“, който се превърна в синоним на корупция в цяла Латинска Америка, предаде АП.

Властите обвиниха Толедо, че е приел подкупи в размер на 35 милиона щатски долара от „Одебрехт“ в замяна на разрешение за строителство на магистрала в южноамериканската страна. Националният висш специализиран наказателен съд в столицата Лима наложи присъдата след дългогодишни съдебни спорове, включително спор дали Толедо, който управлява Перу от 2001 до 2006 г., може да бъде екстрадиран от САЩ.

