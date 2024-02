Норвежкият крал Харалд V е хоспитализиран с инфекция в Малайзия

Н орвежкият крал Харалд V е бил хоспитализиран с инфекция по време на ваканция в Малайзия, се казва в изявление на норвежкия кралски дом във вторник.

87-годишният монарх имаше няколко боледувания през последните месеци, което поражда безпокойство за здравето на държавния глава.

