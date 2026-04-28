Свят

Нискотарифни авиокомпании съкращават полети и вдигат цените заради кризата с горивото от Близкия изток

Затварянето на Ормузкия проток ограничи износа на петрол и доведе до сериозен скок в цените

28 април 2026, 10:04
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н искотарифни авиокомпании като Ryanair, Transavia и Volotea започват да намаляват полети заради рязкото поскъпване на авиационното гориво, предизвикано от ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Войната в Иран: По-малко полети, по-скъпи билети

Затварянето на Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол, ограничи износа на суровина и доведе до сериозен скок в цените. Това увеличава разходите за авиационно гориво и поставя под натиск авиокомпаниите, като същевременно създава риск от недостиг на доставки.

Авиокомпании съкращава полети и персонал заради войната

Превозвачите реагират превантивно, като съкращават част от полетите си и оптимизират разписанията. Най-често се засягат по-слабо натоварени маршрути или такива с по-ниска рентабилност. В някои случаи се намалява честотата на полетите по популярни линии, вместо те да бъдат напълно прекратени.

Самолетни компании анулират полети заради войната

Експерти от авиационния сектор предупреждават, че при задържане на високите цени на горивата ще последват допълнителни ограничения. Нискотарифните компании са сред най-засегнатите, тъй като бизнес моделът им разчита на минимални разходи и ниски ценови маржове, което затруднява поемането на внезапни увеличения в оперативните разходи.

Европа остава без самолетно гориво до 6 седмици, предупреждава енергиен шеф

Според анализатори част от съкращенията съвпадат със сезонни корекции в разписанията, но настоящата ситуация допълнително ускорява процеса. Очаква се компаниите да преразгледат плановете си за летния сезон, като се фокусират върху най-печелившите дестинации и ограничат по-слабите линии.

ЕС е на три седмици от „сух режим“ за авиационно гориво

В резултат на това пътниците могат да се сблъскат с по-високи цени на самолетните билети, по-малък избор от дати и часове за пътуване, както и с увеличен риск от отменени или обединени полети. Туристическият сектор също следи внимателно развитието, тъй като намалените полети могат да окажат влияние върху летните резервации.

Към момента няма индикации за пълно прекъсване на въздушния трафик, но при продължителна нестабилност на енергийните пазари авиокомпаниите вероятно ще продължат да адаптират графиците си в зависимост от цените на горивата и търсенето на пътувания.

Световната авиация многократно се е изправяла пред сериозни изпитания, предизвикани от геополитически конфликти и икономически сътресения, като отговорите на институциите и авиокомпаниите формират ясен модел на превантивни действия. В началото на 2000-те години, по време на войната в Ирак, значими превозвачи като "American Airlines", "Air Canada" и германската "Lufthansa" предприеха масови съкращения на полети и дори на персонал. 

По това време авиокомпании като "Lufthansa", "Austrian Airlines", "KLM", "British Airways", "Air France", "Turkish Airlines" и "Olympic Airways" анулираха полети до дестинации в Близкия изток, включително Тел Авив, Аман и Кувейт, като пренасочиха маршрути, за да избегнат въздушното пространство над Персийския залив. Тези мерки бяха пряк институционален отговор на ескалиращата нестабилност в региона.

Периодът след атаките от 11 септември също преформатира авиационния пазар. Макар и предизвикан от пряка заплаха за сигурността, този шок принуди европейски авиокомпании, сред които "Air France" и "Lufthansa", да преосмислят бизнес моделите си под натиска на нискотарифните превозвачи. 

Това показа как външни събития могат да доведат до дълбоки стратегически промени в индустрията.

Настоящата ескалация на конфликта в Близкия изток, по-конкретно ситуацията около Иран и затварянето на Ормузкия проток, повтаря и засилва вече наблюдавани предизвикателства. Международни енергийни и авиационни организации като Международната енергийна агенция (IEA) и ACI Europe предупреждават за критичен недостиг и нарастващи цени на авиационното гориво. 

В отговор нискотарифни превозвачи като "Ryanair", "Transavia" и "Volotea" вече намаляват полети, докато големи играчи като "Lufthansa", "British Airways", "United Airlines", "Vietnam Airlines" анулират или пренасочват маршрути, изправени пред рязко увеличени оперативни разходи. 

Експертите продължават да следят развитието, тъй като трайната нестабилност на енергийните пазари ще изисква постоянни адаптации на полетните графици и капацитети.

Източник: БГНЕС    
Близък изток авиокомпании полети съкръщения авиационно гориво цени петрол
