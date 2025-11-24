Ерика Кърк: Молех се на Бог да съм бременна, когато убиха съпруга ми

И зпълнителният директор на Turning Point USA Ерика Кърк разкри, че се е „молила на Бог“ да е бременна, когато съпругът ѝ, консервативният активист Чарли Кърк, е бил убит през септември, предаде New York Post.

„Искахме да имаме четири“, каза Кърк в интервю за „Шоуто на Мегин Кели“.

Ерика Кърк: Не успях да целуна Чарли преди смъртта му

„И се молех на Бог да съм бременна, когато го убиха.“

„Казвах си: „О, Боже, това щеше да бъде най-голямата благословия след тази катастрофа“, добави тя.

Ерика Кърк, която има малка дъщеря и син от Чарли, заяви, че двамата са били развълнувани от идеята да разширят семейството си, преди той да бъде застрелян на 10 септември по време на събитие на Turning Point USA в университета „Юта Вали“.

Какво си казаха Ерика Кърк и Джей Ди Ванс в „онзи“ момент – четец по устни разкрива

„Затова сега, когато видя млади двойки, им казвам: „Моля ви, не го отлагайте.“ Особено ако си млада жена. Не го отлагай, винаги можеш да имаш кариера, винаги можеш, нали знаеш, да се върнеш на работа. Но никога не можеш просто да се върнеш назад и да имаш деца. А те растат толкова бързо“, каза тя.

„Аз просто... аз се молех. И двамата се молехме.“

Ерика Кърк, бивша „Мис Аризона САЩ“, се омъжи за Чарли Кърк през май 2021 г. и пое ръководството на Turning Point USA след смъртта на съпруга си.

На 10 септември в Университета на Юта Вали, по време на събитие на организацията Turning Point USA, нейният основател и главен говорител, 31-годишният консервативен активист Чарли Кърк, беше фатално прострелян. Убийството, заснето на камера, бързо предизвика широк обществен отзвук.В отговор на инцидента, правоохранителните органи предприеха бързи действия.



Няколко дни по-късно, на 17 септември, беше арестуван 22-годишният Тайлър Робинсън от град Вашингтон, Юта. Срещу него бяха повдигнати обвинения в убийство първа степен и свързани престъпления. Месец по-късно, на 14 октомври, вдовицата на Чарли Кърк, Ерика Кърк, прие в Белия дом Президентския медал за свобода от Доналд Тръмп, най-високото гражданско отличие на САЩ. Церемонията съвпадна с деня, в който Чарли Кърк щеше да навърши 32 години, като президент Тръмп почете паметта му като „безстрашен борец за свобода“ и „американски патриот“. След смъртта на съпруга си, Ерика Кърк пое ръководството на Turning Point USA като главен изпълнителен директор. Тя продължава да изнася речи на събития на организацията.