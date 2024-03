Зеленски отвръща на удара, след като Русия свърза Украйна с атентата в Crocus City Hall

К огато новината за нападението в московската концертна зала се появи в петък, украинците знаеха какво предстои: Киев ще бъде обвинен, пише ВВС.

Следващото нещо, което очакваха, бяха повече дронове и повече ракети.

Обвиненията започнаха почти веднага.

Отначало те бяха само намеци, докато президентът Владимир Путин открито не заяви, че мъжете, които нападнаха Москва, са се опитали да избягат в Украйна, подпомогнати от контакти там.

Тогава малко преди разсъмване в неделя се разнесе звук от експлозии в Киев.

Когато Путин направи своите коментари в събота в обръщение към руския народ, екстремистите от групировката "Ислямска държава" (ИД) вече бяха обявили, че са извършили убийствата.

САЩ потвърдиха, че са предали разузнавателна информация за заплаха по-рано този месец.

Сега ИД пусна видео, заснето с камери на тялото и включващо викове „Бог е най-великият“ от нападателите.

Във вечерното си изявление в събота украинският президент Володимир Зеленски беше видимо ядосан, че страната му е обвинявана.

Той описа руския президент и други в Москва като "измет" заради връзката на атаката там с Киев.

Той предположи, че "нещастният" руски лидер е по-загрижен да прикове атаката към Киев, отколкото да успокои собствените си граждани.

Тогава Зеленски обърна масата на Москва, като каза, че тя е изпратила „стотици хиляди свои терористи“ в Украйна от началото на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г.

Той каза, че тези войски сега жестоко се отнасят към Украйна, вместо да защитават Русия срещу реалната заплаха от екстремизъм.

„Те изгарят градовете ни… измъчват и изнасилват.“

