Свят

Северномакедонският президент: ЕС ни скъса мрежата, няма да играем футбол с Фон Дер Лайен

Евроинтеграцията на РСМ зависи от изпълнението на условията от Преговорната рамка, приета с консенсус от целия блок и от Скопие

4 ноември 2025, 15:37
Северномакедонският президент: ЕС ни скъса мрежата, няма да играем футбол с Фон Дер Лайен
Източник: iStock

С еверномакедонският президент Гордана Силяновска-Давкова отговори иронично на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен: „топката е вашето поле (на Скопие)“, като подчерта, че на последната им среща изобщо не е ставало дума за „топки, дворове или игрища", а решението за конституционните промени е изцяло в ръцете на парламента.

При последната си визита в столицата на Северна Македония Фон дер Лайен подчерта:

„Следващата и единствена стъпка преди откриването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов.“

В интервю за предаването „360 степени“ по МРТ 1 Силяновска уточни, че попитала и премиера дали при него Фон дер Лайен е споменала нещо подобно, но и той ѝ отговорил отрицателно.

Силяновска: Искането за промени в Конституцията е проблематично

„Не, не, и с него не са говорили за игрища и топки. Това излезе после в Туитър (X). А сега, през призмата на онова, което вече казах – вижте, топката е реквизит. Освен в художествената гимнастика, сам с топка никой не играе. Топката е инструмент за игра, а за игра са нужни двама. Играта винаги се води по точно установени правила. Правилата не се променят по време на играта – а точно това ни се случи на нас.

И сега, какво ако топката е в засада? Или ако е хвърлена с фал в игрището? Или, ако вратата е празна – нашата беше празна, пълнеха я, пълнеха я, докато мрежата се скъса. Значи, правилата в играта се определят предварително – това е първо. Второ – когато ме питат: "ще промените ли Конституцията?", аз не мога да дам такава гаранция. Аз казвам: не съм аз Йоан Безземни, не съм абсолютен монарх. Това е работа на парламента. А депутатите гласуват по собствено убеждение и представляват гражданите – не мен, и не ЕС. Да бъда откровена.

Силяновска предлага на Радев конституционни промени с "отложено действие"

Когато ми казвате "променете Конституцията", преподавателят в мен реагира така: когато ми го казвате по този начин – "вие трябва да промените Конституцията" – всъщност ми казвате: "забравете парламентарната демокрация, защото тя има непредвидим резултат". А това ме кара да се запитам: как изобщо в Преговорната рамка и в заключенията можаха да попаднат разпоредби от един протокол…“, каза Силяновска.

Президентът на Северна Македония наскоро се върна от Париж, където участва в Парижкия форум за мир. Тя сподели, че е потърсила помощ от френския президент Еманюел Макрон.

„Разбира се, поисках помощ от президента Макрон, защото прилагателното е френско (предложение). Е, сега, намерете решение. Аз мисля, че трябва да се намери изход, а както знаете, европейците, особено тези в Европейския съюз, могат да бъдат много креативни, когато се налага“, заяви тя.

Припомняме, че евроинтеграцията на Северна Македония зависи от изпълнението на условията от Преговорната рамка, приета с консенсус от целия блок и от Скопие. Едно от условията е вписването на българите в Конституцията.

Силяновска пред ООН: Договорът с България не съдържа разпоредби за конституционни промени

През октомври 2024 г. председателят на ЕК заяви категорично в Скопие пред премиера, че „отварянето на първия преговорен клъстер за Северна Македония е свързано с конституционните промени, с които страната се е ангажирала“. Тя призова „всички политически сили в страната да се съберат, за да предприемат тази решителна стъпка напред“.

Въпреки че бе попитан изрично по време на съвместната пресконференция дали е споделил с Фон дер Лайен своето „предложение“ конституционните промени да бъдат с „отложено влизане в сила“, в отговора си северномакедонскиян премиер дори не спомена за тази си идея, която повтаряше непрестанно и твърдеше, че има подкрепата на „големи държави в Европа“.

Позицията на Фон дер Лайен беше подкрепена и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който каза на министър-председателя: „За да се постигне резултат по евроинтеграцията, трябва да се изпълни договореното през 2022 г. Договореното вече е договорено и няма за какво друго да се договаряме. Не ни трябва план Б – трябва да изпълним план А.“

През август 2025 г. Урсула фон дер Лайен отново подчерта, този път в София: „Само въз основа на собствени заслуги Западните Балкани ще станат част от ЕС.“ 

Източник: БГНЕС    
Гордана Силяновска Давкова Урсула фон дер Лайен Северна Македония Европейски съюз Конституционни промени Евроинтеграция Преговорна рамка
Последвайте ни

По темата

Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

carmarket.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 7 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 10 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 9 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 10 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Антиислямски активист благодари на Мъск, след като бе оправдан по обвинение в тероризъм

Антиислямски активист благодари на Мъск, след като бе оправдан по обвинение в тероризъм

Свят Преди 21 минути

Робинсън благодари на милиардера, който, според него, е финансирал защитата му

Разкриха причината за смъртта на Дик Чейни

Разкриха причината за смъртта на Дик Чейни

Свят Преди 22 минути

През целия си живот Чейни се е борил със сериозни здравословни проблеми, включително пет инфаркта

Кога е построен Белият дом – и защо е бял? Историята зад най-известния дом в света

Кога е построен Белият дом – и защо е бял? Историята зад най-известния дом в света

Любопитно Преди 50 минути

Строителството започва с полагането на основния камък на 13 октомври 1792 г.

Пускат под гаранция мъжа, нападнал с брадва полицай

Пускат под гаранция мъжа, нападнал с брадва полицай

България Преди 1 час

Ако той не внесе до 10 дни определената му парична гаранция, ще бъде задържан под стража

.

Заради бандите: Швеция иска да вкарва 13-годишни в затвора

Свят Преди 1 час

В Швеция престъпни банди привличат все по-често деца под 15 години, защото те не попадат под ударите на закона

Бундесверът се готви за действие с дълъг списък от желани оръжия

Бундесверът се готви за действие с дълъг списък от желани оръжия

Свят Преди 1 час

Експерти предупреждават: до момента на доставката им, оръжията може вече да са остарели

Великобритания забранява протестите пред домовете на политици

Великобритания забранява протестите пред домовете на политици

Свят Преди 1 час

Мярката е част от усилията за борба с тормоза и заплахите в политиката

Зеленски посети войските на фронтовата линия в Източна Украйна

Зеленски посети войските на фронтовата линия в Източна Украйна

Свят Преди 1 час

Там силите на Киев предприеха контраофанзива срещу руската армия

Илон Мъск иска да блокира слънцето, за да ограничи глобалното затопляне

Илон Мъск иска да блокира слънцето, за да ограничи глобалното затопляне

Любопитно Преди 1 час

Сателитите с изкуствен интелект ще могат да правят „малки корекции“ в това колко от слънчевата енергия ще достига до Земята, което ще има охлаждащ ефект върху планетата

Инфлуенсърка измами милиони последователи, че страда от рак

Инфлуенсърка измами милиони последователи, че страда от рак

Свят Преди 1 час

Британи Милър обяви, че е диагностицирана с рак на стомаха в трети стадий през 2017 г. и изгради своята кариера

Расте броят на жертвите на опустошителния трус в Афганистан

Расте броят на жертвите на опустошителния трус в Афганистан

Свят Преди 1 час

Националната служба за справяне с бедствията съобщи, че само малка част пострадалите са тежко ранени

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

Airbus A220-300 е едно от най-новите технологични попълнения във флота на „България Еър“

<p>2 години след приемането на еврото: Какъв е животът с единната валута в&nbsp;Хърватия&nbsp;</p>

2 години след като Хърватия прие еврото: БВП расте, но цените скочиха

Свят Преди 2 часа

БВП на страната за 2024 година е 3,9%, а кредитният рейтинг най-високият от 1997 година насам

Бъдещето на строителството е в устойчивите решения

Бъдещето на строителството е в устойчивите решения

България Преди 2 часа

Дейвид Бекъм

Сър Дейвид! Крал Чарлз удостои Бекъм с рицарско звание

Любопитно Преди 2 часа

Облечен в костюм, ушит специално за повода от неговата съпруга – модната дизайнерка Виктория Бекъм – бившият футболист беше посрещнат от крал Чарлз III в Уиндзор

Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА, Кабаков се завръща

Gong.bg

В ЦСКА сложиха каски и ботуши преди дербито с Левски

Gong.bg

Жестоко убийство: Намериха удушен 42-годишен мъж във Варна

Nova.bg

Пиер Граменя: България няма да спасява по-богати държави от еврозоната

Nova.bg