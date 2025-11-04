Северномакедонският президент: ЕС ни скъса мрежата, няма да играем футбол с Фон Дер Лайен

С еверномакедонският президент Гордана Силяновска-Давкова отговори иронично на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен: „топката е вашето поле (на Скопие)“, като подчерта, че на последната им среща изобщо не е ставало дума за „топки, дворове или игрища", а решението за конституционните промени е изцяло в ръцете на парламента.

При последната си визита в столицата на Северна Македония Фон дер Лайен подчерта:

„Следващата и единствена стъпка преди откриването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов.“

В интервю за предаването „360 степени“ по МРТ 1 Силяновска уточни, че попитала и премиера дали при него Фон дер Лайен е споменала нещо подобно, но и той ѝ отговорил отрицателно.

Силяновска: Искането за промени в Конституцията е проблематично

„Не, не, и с него не са говорили за игрища и топки. Това излезе после в Туитър (X). А сега, през призмата на онова, което вече казах – вижте, топката е реквизит. Освен в художествената гимнастика, сам с топка никой не играе. Топката е инструмент за игра, а за игра са нужни двама. Играта винаги се води по точно установени правила. Правилата не се променят по време на играта – а точно това ни се случи на нас.

И сега, какво ако топката е в засада? Или ако е хвърлена с фал в игрището? Или, ако вратата е празна – нашата беше празна, пълнеха я, пълнеха я, докато мрежата се скъса. Значи, правилата в играта се определят предварително – това е първо. Второ – когато ме питат: "ще промените ли Конституцията?", аз не мога да дам такава гаранция. Аз казвам: не съм аз Йоан Безземни, не съм абсолютен монарх. Това е работа на парламента. А депутатите гласуват по собствено убеждение и представляват гражданите – не мен, и не ЕС. Да бъда откровена.

Силяновска предлага на Радев конституционни промени с "отложено действие"

Когато ми казвате "променете Конституцията", преподавателят в мен реагира така: когато ми го казвате по този начин – "вие трябва да промените Конституцията" – всъщност ми казвате: "забравете парламентарната демокрация, защото тя има непредвидим резултат". А това ме кара да се запитам: как изобщо в Преговорната рамка и в заключенията можаха да попаднат разпоредби от един протокол…“, каза Силяновска.

Президентът на Северна Македония наскоро се върна от Париж, където участва в Парижкия форум за мир. Тя сподели, че е потърсила помощ от френския президент Еманюел Макрон.

„Разбира се, поисках помощ от президента Макрон, защото прилагателното е френско (предложение). Е, сега, намерете решение. Аз мисля, че трябва да се намери изход, а както знаете, европейците, особено тези в Европейския съюз, могат да бъдат много креативни, когато се налага“, заяви тя.

Припомняме, че евроинтеграцията на Северна Македония зависи от изпълнението на условията от Преговорната рамка, приета с консенсус от целия блок и от Скопие. Едно от условията е вписването на българите в Конституцията.

Силяновска пред ООН: Договорът с България не съдържа разпоредби за конституционни промени

През октомври 2024 г. председателят на ЕК заяви категорично в Скопие пред премиера, че „отварянето на първия преговорен клъстер за Северна Македония е свързано с конституционните промени, с които страната се е ангажирала“. Тя призова „всички политически сили в страната да се съберат, за да предприемат тази решителна стъпка напред“.

Въпреки че бе попитан изрично по време на съвместната пресконференция дали е споделил с Фон дер Лайен своето „предложение“ конституционните промени да бъдат с „отложено влизане в сила“, в отговора си северномакедонскиян премиер дори не спомена за тази си идея, която повтаряше непрестанно и твърдеше, че има подкрепата на „големи държави в Европа“.

Позицията на Фон дер Лайен беше подкрепена и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който каза на министър-председателя: „За да се постигне резултат по евроинтеграцията, трябва да се изпълни договореното през 2022 г. Договореното вече е договорено и няма за какво друго да се договаряме. Не ни трябва план Б – трябва да изпълним план А.“

През август 2025 г. Урсула фон дер Лайен отново подчерта, този път в София: „Само въз основа на собствени заслуги Западните Балкани ще станат част от ЕС.“