New Europe: Разширението не е Евровизия, Зоране

Н астояващите за разширение из цяла Европа бяха шокирани от третия провал на Европейския съвет да обяви решението на 18 октомври за обявяване на дата за започване на преговори за присъединяване към ЕС на Албания и Северна Македония, въпреки продължителните преговори,

пише базираното в Брюксел издание New Europe, цитирано от "Фокус".

Макар вината да беше ясно възложена на френския президент Еманюел Макрон, че настоява за необходимостта от пълна реформа на целия "необратим" процес на разширяване на ЕС, редица други наблюдатели и партии тихо се присъединиха към френския лидер във втората линия на аргументация, признавайки, че нито Албания, нито Северна Македония, са готови да започнат преговори за присъединяване сега.

Въпреки широко разпространените извъртанията на повечето обявяващите се за разширение и разпространение на демокрацията неправителствени организации, присъединяването към ЕС не е "награда" за смела политическа стъпка на един лидер, който обвързва това с твърдението, че сега пътят на неговата държава е "европейски", в този случай разрешаването на спора за името между Атина и Скопие през 2018 година, а по-скоро на многоизмерна и многогодишна оценка, че дадена страна предприема реформи и е в състояние да отговори на нови отговорности и проверими демократични стандарти, която в случая с Източна и Южна Европа стана доста размита.

Ще се видим следващата пролет

Във всеки случай Европейският съвет успя да постигне съгласие по едно нещо на тази среща на върха: „Европейският съвет ще се върне към въпроса за разширяването преди срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Загреб през май 2020 г.“

В какво състояние ще е Европа тогава е трудно да се предвиди ако наистина Брекзит бъде реализиран. Във всеки случай борбата за влияние между Берлин и Париж почти гарантира, че ще има съществени промени в процеса, известен преди като Разширяване на ЕС, като мнението на повечето източни членове на ЕС, които настояват за разширяване, ще бъде почти изцяло пренебрегнато, все едно планът е да се елиминира гласуването в блока в стил Евровизия, което, ако влязат повече неквалифицирани страни кандидатки, би отслабило ясно демократичните стандарти в рамките на Съюза, заедно с укрепването на германското влияние в целия ЕС.

"Et tu, Zoran?"

Читателите на New Europe няма да бъдат изненадани, че премиерът на Северна Македония Зоран Заев се оттегли от светлината на прожекторите на 18 октомври, за да се появи на следващия ден, когато обяви намерението си да реализира отдавнашната си заплаха, поне към Брюксел, да свика предсрочни избори. След среща с политическите лидери през почивните дни, бе обявена датата за този вот – 12 април, шест месеца преди редовните и любопитно месец преди срещата на върха ЕС-Западни Балкани.

Характеризирането на подобна смяна на избирателния график като "предсрочни избори" е дискусионно и Заев сякаш имаше малки затруднения да предостави на опозицията си толкова време да организира кампания. Нека не забравяме как Заев, възползвайки се от неортодоксални и напълно вероятно недемократични практики, успя да спечели гласовете, които му трябваха от ултранационалистическата опозиция, за да приеме противоречивите изменения в конституцията, необходими за прилагането на Преспанския договор с Гърция през януари тази година.

Заев също имаше значителна чуждестранна подкрепа и продемократичните НПО-та, които обикновено заливат Скопие, бяха почти невидими за този период, тъй като Заев притисна редица опозиционни депутати да сменят на позицията си, включително да се съгласят със съмнителни задкулисни договорки, които сложиха край на някои разследвания на правителството за действия и записи на разговори на тези депутати от миналото.

Междувременно Заев разговаря с други лидери на ЕС в опит да поддържа дискусията за разширяването под някаква форма. Той планира пътуване в края на октомври, за да се срещне с италианския премиер Джузепе Конте, който намекна, че ще отвори своя инициатива за разширяването.

Албания остава спокойна

Засега Албания не се движи към избори. Опозиционните партии обаче не пропуснаха възможността да атакуват премиера Еди Рама заради действията на Макрон.

Освен това албанската опозиционна Демократическа партия приветства гласуваната вчера от Европейския парламент резолюция, в която се настоява ЕС да започне преговори за членство с Албания и Северна Македония.

Според генералния секретар на партията Газменд Барди, "за да започнат преговори е необходимо ново правителство", съобщава МИА.

В свой пост в социалните мрежи той пише, че Албания е щастлива да има толкова много приятели и подкрепа по пътя към европейската интеграция. Според него, решението на ЕП е пореден сигнал, че Албания се възприема като част от Европа.

Задължение на страната е да не губи нито минута и да изпълни всички условия, за да не получи следващ отказ.

"Албания има нужда от правителство, което ще бъде резултат от свободни и честни избори, чийто приоритет ще бъде европейската интеграция, която ще бъде откровена с европейските си партньори, която ще се ангажира с изпълнението на 9-те условия и ще работи за албанците, Албания и за цяла Европа", смята Барди.

Резолюцията на ЕП

Европейският парламент (ЕП) прие в четвъртък резолюция, в която подчертава, че Албания и Северна Македония отговарят на изискванията за започване на преговори.

Парламентът изразява дълбоко разочарование от невъзможността за постигане на споразумение за започване на преговори за присъединяване към ЕС с двете държави по време на срещата на върха на 17-18 октомври.

Депутатите изразяват съжаление за позициите на Франция, Дания и Холандия за блокиране на решението и подчертават, че Албания и Северна Македония са положили значителни усилия през последните няколко години и отговарят на критериите на ЕС да започнат преговори за членство.

Резолюцията приветства усилията на Северна Македония за уреждане на трудни двустранни въпроси със съседните страни. Евродепутатите оценяват положително последните реформи в съдебната система в Албания.

Парламентът подчертава, че "неприемането на решение" от страна на лидерите на ЕС е стратегическа грешка, която накърнява доверието в ЕС и изпраща отрицателно послание до други възможни страни-кандидатки. Това би могло на други международни участници, чиито ценности не съответстват на интересите на ЕС, да се сближат с Албания и Северна Македония.

