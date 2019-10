Провал, кой не иска Северна Македония и Албания в ЕС

Л идерите на държавите от Европейския съюз не успяха, през първия ден на срещата си на високо равнище, да се договорят за започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания, съобщи литовският президент Гитанас Науседа, предаде Франс прес.

"Има известно разочарование. Трябва да признаем, че не успяхме да постигнем консенсус, защото три държави отказаха да поканят двете страни да започнат преговори", каза Науседа пред журналисти след края на първия ден от форума в Брюксел.

"Всички са съгласни, че Северна Македония е направила много: тя промени името на страната, промени конституцията си и е направила всичко, за да бъде поканена. Затова смятам, че липсата на решение ще има сериозни политически последици в самата Северна Македония", предупреди той.

Македония - раздор между Меркел и Макрон

Франция е една от трите държави, които блокират започването на преговори и отказват да разделят обсъждането на двете кандидатки.

Дебатите за разширяването на ЕС бяха дълги и трудни, каза френски дипломат. "По тази тема няма никакъв одобрен текст, защото няма съгласие за започване на преговори за присъединяване", уточни той.

Франция, Холандия и Дания блокираха Македония за ЕС

Франция настоява за реформа на процеса на присъединяване, който смята за "неефективен" и "онеправдаващ".

Започването на преговори изисква пълно единодушие на страните членки.

As a famous French said: "This would be worse than a crime, it would be a mistake." Failing to deliver on Albania and North Macedonia will haunt the EU https://t.co/sGTUb14FhE