Иран изстреля космическа ракета по критикувана от Запада програма

И ран днес съобщи, че е провел успешно космическо изстрелване – най-новото в програмата, за която Западът твърди, че има за цел да подобри програмата за балистични ракети на Техеран, предаде Асошиейтед прес.

Техеран съобщи, че е изстрелял ракета-носител на спътници „Симург“ – програма, която претърпя серия от неуспехи. Ракетата е била изстреляна от космодрума „Имам Хомейни“ в провинция Семнан.

Iran claims to have conducted a successful space launch, the latest for its program the West alleges improves Tehran’s ballistic missile program.



Iran says it conducted the launch using its Simorgh program, a satellite-carrying rocket that had seen a series of failed launches.… pic.twitter.com/V5VclLnZsS