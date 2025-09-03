Сделката между ЕС и МЕРКОСУР е на път да стане

С траните от Европейския съюз, които се противопоставят на търговското споразумение с южноамериканския блок МЕРКОСУР (Mercosur, търговска организация, в която участват Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай), няма да могат да попречат на неговото приемане, но работят за намиране на решения за намаляване на неговите отрицателни ефекти, заяви днес на пресконференция полският министър-председател Доналд Туск, предаде "Ройтерс".

"Ние се съгласихме, че тъй като французите не искат да се присъединят към нас в изграждането на това блокиращо малцинство, те трябва поне да подготвят защитен механизъм", заяви Туск. "Това означава, че ако се появят някакви негативни сигнали. Европейската комисия трябва незабавно да приложи защитни механизми, т.е. да наложи отново мита", добави той.

Франция е сред страните, които остро се противопоставяха на това споразумение. За да влезе в сила, то трябва да бъде ратифицирано от най-малко 15 от 27-те държави от ЕС, представляващи поне 65 на сто от населението на Общността.

Сделката между ЕС и МЕРКОСУР се подготвя от около 25 години. Споразумението бе обявено през 2019 г., но то така и не беше официално ратифицирано заради исканията на ЕС за ангажименти за обезлесяването на Амазония и изменението на климата.