Макрон: ЕС не беше "достатъчно страшен" за Тръмп, за да постигне добра търговска сделка

П резидентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че Европейският съюз не е успял да използва в достатъчна степен мощта на своя огромен единен пазар, за да изплаши Съединените щати и да ги убеди да приемат по-благоприятна сделка от тази, договорена в неделя, пише Politico .

"Трябва да будим страх. Не бяхме достатъчно страшни", е казал Макрон на министрите по време на редовното заседание на кабинета в сряда, според френски правителствен представител, близък до президента. Източникът, както и други цитирани в материала, е пожелал анонимност, както е обичайна практика в такива случаи.

Макрон остана осезаемо мълчалив в дните след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен сключиха споразумение, което предвижда ЕС да плаща 15-процентни мита върху повечето от износа си за Съединените щати.

Френският държавен глава не използва толкова апокалиптична реторика, колкото премиерът му, който определи пакта като "мрачен ден" за Европа, и дори похвали сделката за това, че внася известна краткосрочна яснота в ситуацията.

Макрон също така изрази признателност към европейските преговарящи, които според него са защитили френските и европейските интереси по време на "преговори, водени при трудни условия", предвид желанието на Тръмп да наложи някаква форма на мита върху търговските партньори на САЩ - и така фундаментално да трансформира глобалната икономика.

