Блумбърг: Тръмп иска 1 млрд. долара такса за членство в Съвета за мир

Белият дом определи информацията като "подвеждаща" и заяви, че няма минимална членска такса за присъединяване към Съвета за мир

18 януари 2026, 17:36
Блумбърг: Тръмп иска 1 млрд. долара такса за членство в Съвета за мир
Източник: Getty Images

А дминистрацията на Тръмп иска държавите да плащат по 1 милиард долара, за да останат в неговия Съвет за мир, съобщи днес агенция "Блумбърг нюз", позовавайки се на проект на тази харта.

Американският президент Доналд Тръмп ще бъде първият председател на Съвета, а всяка страна-членка ще има мандат от не повече от три години от влизането в сила на хартата, който ще може да се подновява от председателя, се казва в публикацията на "Блумбърг", цитирана от агенция Ройтерс, която отбелязва, че за момента не може да провери тази информацията.

Проект на харта, изпратен до около 60 държави от американската администрация, призовава членовете да внесат 1 милиард долара в брой, ако искат членството им да продължи повече от три години, показва документ, видян от Ройтерс. "Тригодишният мандат на членство не се прилага за държави членки, които предоставят над 1 000 000 000 долара в брой на Съвета за мир през първата година от влизането в сила на хартата", се казва в текста.

В. "Таймс ъф Израел" отбелязва, че никъде в документа не е споменато, че Съветът за мир ще се занимава само с Газа, което подкрепя твърденията, че САЩ планират орган, който да помага за разрешаването и на други конфликти по света.

Белият дом определи информацията като "подвеждаща" и заяви, че няма минимална членска такса за присъединяване към Съвета за мир.

"Това просто предлага постоянното членство на партньорски държави, които демонстрират дълбока ангажираност към мира, сигурността и просперитета", заяви Белият дом в "Екс".

Държавният департамент на САЩ отговори на запитването на Ройтерс по този въпрос като се позова на предишни публикации в социалните мрежи за съвета от Тръмп и неговия специален пратеник Стив Уиткоф, в които не се споменаваше тази сума.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
