Нетаняху отхвърли ултиматум на ключов министър във военния си кабинет

Р азделението в правителството на Израел се задълбочава. Премиерът Бенямин Нетаняху отхвърли ултиматума на един от ключовите министри във военния си кабинет, съобщава NOVA.

Benny Gantz, a centrist member of Israel’s war cabinet, presented Prime Minister Benjamin Netanyahu with an ultimatum on May 18, saying he would leave the government if it did not soon develop a plan for the future of the war in the Gaza Strip. https://t.co/qnqdKOIvgW