Турция издаде нова заповед за арест на Нетаняху

Т урция издаде международна заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху в рамките на разследване на действията на Израел по спирането на хуманитарна флотилия, превозваща помощи за Газа.
Това съобщи турският министър на правосъдието Акин Гюрлек в X.
Турски съд издаде международна заповед за арест на Бенямин Нетаняху
Турция вече е издала заповеди за арест на Нетаняху и други високопоставени израелски представители по обвинения в „геноцид“ заради действията на Израел по време на войната в Газа.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı süreci kararlılıkla devam etmektedir. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında Binyamin…— Akın Gürlek (@abakingurlek) August 21, 2026