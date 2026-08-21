Свят

Турция издаде нова заповед за арест на Нетаняху

Това съобщи турският министър на правосъдието Акин Гюрлек

Николай Киров Николай Киров

21 август 2026, 15:35
Турция издаде нова заповед за арест на Нетаняху
Източник: EPA/БГНЕС

Т урция издаде международна заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху в рамките на разследване на действията на Израел по спирането на хуманитарна флотилия, превозваща помощи за Газа.

Това съобщи турският министър на правосъдието Акин Гюрлек в X.

Турски съд издаде международна заповед за арест на Бенямин Нетаняху

Турция вече е издала заповеди за арест на Нетаняху и други високопоставени израелски представители по обвинения в „геноцид“ заради действията на Израел по време на войната в Газа.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Бенямин Нетаняху Турция Израел
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