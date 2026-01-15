Котаракът Лари от "Даунинг стрийт" предизвика хаос на срещата на полския президент Карол Навроцки със Стармър

Т ой е бил свидетел на шестия си министър-председател, наблюдавал е президенти и принцове да преминават през черната врата на "Даунинг стрийт" 10" и скоро ще стане най-дългогодишният постоянен жител на "Даунинг стрийт" от времето на Пит Младия.

Котаракът Лари от "Даунинг стрийт" ще посрещне шестия премиер на Великобритания

Лари наскоро предизвика хаос, когато спъна фотограф, докато той излизаше от "Даунинг стрийт" след срещата на полския президент Карол Навроцки със сър Киър Стармър във вторник, 13 януари. Карол Навроцки посети "Даунинг стрийт" 10, за да благодари на министър-председателя за британските войници, разположени в страната му като част от приноса на Обединеното кралство към предните сухопътни сили на НАТО, докато сър Киър му благодари за домакинството на ескадрилата.

The Polish President’s photographer caught tripping over Larry the Cat outside 10 Downing Street as President Nawrocki watches him. 🇵🇱🇬🇧



📸 Damian Burzykowski pic.twitter.com/bk2pfmwthM — Visegrád 24 (@visegrad24) January 14, 2026

Сър Киър също така приветства споразумението за полски пилоти на хеликоптери да започнат обучение за хеликоптери в Обединеното кралство през следващите няколко месеца.

Пейзажът на британската политика се е променил много през последните 15 години, но котаракът Лари е останал константа. Сега неговата трайна популярност – за каквато някои от временните му стопани биха убили – ще бъде представена в нова документална поредица на Channel 4, водена от Дейвид Бадиел, „Дейвид Бадиел: Котаракът“, изследваща британската любов към котките. За феновете на Лари, вниманието отдавна е чакано.

„Лари е някой, с който трябва да се срещнете на "Даунинг стрийт" 10, каза един източник от Уестминстър, добавяйки, че – както полицаите, разположени пред входа на "Даунинг стрийт" 10, които редовно му отварят вратата, ще потвърдят – той „управлява къщата“.

Лари, чието официално звание е главен мишелов на Кабинетния офис на "Даунинг стрийт" 10, се промъкна в сърцето на правителството на Обединеното кралство, след като беше осиновен от приют за кучета и котки в Батерси, за да се справи с проблем с гризачи.

Неговата история е от бедност до богатство, която би засрамила всяка сантиментална политическа биография - той пристигна в Уестминстър през 2011 г. с коалиционното правителство на Дейвид Камерън и Ник Клег.

Лари изглежда се е адаптирал към светлината на прожекторите. Често забелязван по време на предавания на живо да чака търпеливо до входната врата, неговото спокойно поведение пред гледащата публика се е превърнало в досада за градинаря на "Даунинг стрийт" – Лари често посещава предната цветна леха, за да си свърши работата.

Официалната му правителствена страница описва 18-годишния котарак като прекарващ „дните си в посрещане на гости в къщата, инспектиране на защитните съоръжения и тестване на антични мебели за качество на дрямка“ и изброява ежедневните му задължения като „съзерцаване на решение на проблема с мишките в къщата“.

Въпреки че е първият котарак, който заема конкретната си титла, котките са били приветствани в коридорите на властта поне от век, обяснява Филип Хауъл, професор по география в Кеймбриджкия университет, който е писал обширно за връзката човек-животно. „Стабилността е съществена част от привлекателността на Лари“, каза той.

„Лари дава на обществеността така необходимата приемственост, при това безпартийна.“

Джъстин Нг, фотограф, често присъстващ в пресцентъра пред "Даунинг стрийт" 10, който през годините е станал близък приятел с Лари, е съгласен. Той каза: „Неговата непоколебимост и неговата несравнима способност да се появява в точния момент и да позира за всички нас го правят толкова очарователен за всеки.“

„В момента, в който нещо се случи на улицата, особено официално посещение, като по часовник, той ще бъде отпред“, каза източник от "Даунинг стрийт". „Той обича червения килим.“

Бившият президент на САЩ Барак Обама и украинският президент Володимир Зеленски са само някои от световните лидери, които той е очаровал. Но не всички лидери са били толкова увлечени.

„Тереза ​​Мей прочуто го мразеше, защото предпочиташе кучета“, каза Нг, който е бил свидетел на няколко депутати, които са се опитвали, и са се проваляли, да погалят Лари (Мат Ханкок и Дейвид Лами са в списъка).

Бившият министър за Шотландия Иън Мъри описа Лари като „малък негодник“, защото отказа да позира с новосформирания лейбъристки кабинет.

Подобно на всички политици, Лари е преживял публични сблъсъци, най-вече с Палмерстън, котаракът, който е живял във Външно министерство, докато не се пенсионира през август 2020 г. Двамата често можели да бъдат видяни да се бият ожесточено, каза полицай на дежурство на "Даунинг стрийт" 10. Полицаите някога намесвали ли са се? „О, не, не. Не се замесвате в котешки бой“, каза полицаят.

Междувременно популярността на Лари сред обществеността е безспорна. Съществуват различни акаунти в социалните медии, посветени на главния мишелов на нацията, особено остроумният X акаунт Number10Cat, който има над 868 000 последователи. Лари също така получава писма от фенове, играчки и лакомства от цял ​​свят и наскоро беше включен в книгата на журналиста и бивш специален съветник Питър Кардуел, „Политически животни“.

Когато не се разхожда по тротоарите, Лари често спи на принтера , но любимите му места са первазите на прозорците от двете страни на входната врата.

Нг казва, че четката и лакомствата на Лари са скрити в скрина на херцога на Уелингтън във фоайето на "Даунинг стрийт" – това е известно на пазачите, държавните служители и полицаите, с които той взаимодейства ежедневно. Тези, които го хранят или носят лакомства, са любимците на Лари.

Като главен котарак, разбира се, Лари е обект на справедлив дял от критики. Политическият редактор на "Ню Стейтсман", Андрю Мар, наскоро стигна дотам да нарече Лари „твърде дебел и твърде мързелив, за да си върши работата“, обвинявайки го, че е „зависим от социални помощи“.

В тези времена на предбюджетно затягане на коланите, източници, близки до Лари, излязоха с остро опровержение. Всъщност, казват те, Лари не се финансира публично, персоналът на "Даунинг стрийт" доброволно плаща разходите му.