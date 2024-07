Котаракът Лари от "Даунинг стрийт" ще посрещне шестия премиер на Великобритания

К отаракът Лари остава на "Даунинг стрийт", въпреки че Великобритания ще има нов премиер, съобщи "Ройтерс".

Бяло-сивият любимец, който носи официалната титла Главен ловец на мишки, беше видян около прочутата черна врата на "Дауниг стрийт" 10 - резиденция и офис на премиера на Великобритания. Сега Лари ще споделя жилището с шести поред министър-председател.

Do you think all the media are in Downing Street to report on Keir Starmer becoming Prime Minister? Nah, they're here to make videos about me! https://t.co/0zBgfF5XXv