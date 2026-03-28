Танкер, превозващ 47 000 тона пропан-бутан, премина през Ормузкия проток и достигна Индия

П лаващият под индийски флаг танкер "Джаг Васант", превозващ 47,000 тона пропан-бутан, пристигна на пристанището "Вадинар" в град Джамнагар, щата Гуджарат, след като по-рано премина през Ормузкия проток, предаде новинарска агенция ПТИ, като се позова на местните власти.

В изявление на пристанищната администрация танкерът "Джаг Васант" е акостирал на "Вадинар" снощи, като пропан-бутан е бил натоварен на кувейтското пристанище "Мина Ал Ахмади".

"Корабът с дължина 230 метра в момента прехвърля 17 600 тона пропан-бутан на кораба "Роуз гас", като се очаква процесът да отнеме около 15 часа. След приключването на прехвърлянето корабът ще отплава към Кандла, за да продължи разтоварването", заяви представител на пристанището.