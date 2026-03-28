Свят

Танкер, превозващ 47 000 тона пропан-бутан, премина през Ормузкия проток и достигна Индия

Плавателният съд акостира в индийското пристанище "Вадинар"

28 март 2026, 22:06
Танкер, превозващ 47 000 тона пропан-бутан, премина през Ормузкия проток и достигна Индия
Източник: БТА

П лаващият под индийски флаг танкер "Джаг Васант", превозващ 47,000 тона пропан-бутан, пристигна на пристанището "Вадинар" в град Джамнагар, щата Гуджарат, след като по-рано премина през Ормузкия проток, предаде новинарска агенция ПТИ, като се позова на местните власти.

В изявление на пристанищната администрация танкерът "Джаг Васант" е акостирал на "Вадинар" снощи, като пропан-бутан е бил натоварен на кувейтското пристанище "Мина Ал Ахмади".

"Корабът с дължина 230 метра в момента прехвърля 17 600 тона пропан-бутан на кораба "Роуз гас", като се очаква процесът да отнеме около 15 часа. След приключването на прехвърлянето корабът ще отплава към Кандла, за да продължи разтоварването", заяви представител на пристанището.

Източник: Николай Велев/БТА    
Джаг Васант танкер пропан-бутан пристанище Вадинар Гуджарат Ормузки проток
Последвайте ни
Танкер, превозващ 47 000 тона пропан-бутан, премина през Ормузкия проток и достигна Индия

Танкер, превозващ 47 000 тона пропан-бутан, премина през Ормузкия проток и достигна Индия

pariteni.bg
carmarket.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 15 часа
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 15 часа
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 15 часа
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

Свят Преди 2 часа

Броят на убитите медицински служители през този месец достигна 51

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Свят Преди 2 часа

Поредица от битови аварии – пожар в пералнята и блокирала канализация – извадиха от строя най-скъпия американски самолетоносач USS Ford (13 млрд. долара), а ремонтът на „плаващия град“ в Крит може да отнеме до една година

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Свят Преди 4 часа

Заподозреният остава в ареста и се очаква да бъде изправен пред съда

Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд“ паднаха по средата на речта ѝ

Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд“ паднаха по средата на речта ѝ

Любопитно Преди 4 часа

Видеозапис от събитието показва как 18-годишната Камолван Чанаго се представя уверено на сцената, преди внезапно да започне да завалва думите си, когато изкуствените ѝ зъби видимо се разместват в устата ѝ

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

България Преди 5 часа

По данни на полицията той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Свят Преди 5 часа

Голф легендата преобърна джипа си при опасна маневра, но по-късно бе освободен от ареста, въпреки обвиненията в шофиране в нетрезво състояние и материални щети

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Свят Преди 6 часа

Според Израел става дума за удар по терорист

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Свят Преди 6 часа

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие"

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Свят Преди 6 часа

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

България Преди 6 часа

Днес беше крайният срок за вземане на решението

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

България Преди 7 часа

Според проф. Кеворкян този грипен сезон е преминал сравнително благоприятно за страната

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Свят Преди 7 часа

Редица пътища в района бяха блокирани от паднали дървета, докато аварийните екипи работеха през нощта, за да разчистят отломките

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

Свят Преди 7 часа

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на страната, както и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството в Европейския съюз и еврозоната

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Свят Преди 7 часа

Това обсъдиха на среща служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и турският външен министър Хакан Фидан в Истанбул

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

България Преди 8 часа

<p>БАБХ затвори месокомбинат в Монтана&nbsp;</p>

БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената

България Преди 8 часа

В него се преработва предимно птиче месо за месни заготовки и колбаси

Всичко от днес

От мрежата

