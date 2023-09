Необичайна хигиена: Защо охраната на Ким Чен-ун дезинфекцира стола му преди срещата с Путин

С лужители от охраната на севернокорейския лидер Ким Чен-ун в продължение на няколко минути са дезинфекцирали стола, на който той седна по време на срещата на високо равнище с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс, като се позова на вестник "Комерсант".

На видеозапис, публикуван от руското издание, се вижда как севернокорейски служител по сигурността с бели ръкавици съвестно забърсва черния стол на Ким и пръска неидентифицирана субстанция. Той напръсква и избърсва седалката, подлакътниците, краката и дори мястото около стола под леко озадачения поглед на бодигард на Путин.

Reportedly, these are preparations to make sure that the chair Kim Jong Un would sit on is in the best possible condition. pic.twitter.com/xDsr9P7lG7