„Не съм руски шпионин, просто искам Украйна да се предаде“: бивша сътрудничка на Зеленски с шокиращи думи

Ю лия Мендел прекара две години до украинския президент Володимир Зеленски като един от най-близките му сътрудници. Тя написа книга, в която го възхваляваше за това, че е донесъл надежда на Украйна и ѝ е дал глас.

Днес Юлия Мендел използва същия този глас, за да осъжда украинския лидер, наричайки го „най-голямата пречка пред мира“. Нейното изключително противоречиво, и силно оспорвано, послание гласи, че войната не може да бъде спечелена и Киев трябва да се предаде.

Бившият прессекретар на Зеленски се превърна в един от най-острите му критици, описвайки военната му стратегия като „национално самоубийство“ и предупреждавайки, че тя крие риск от поемане по „афганистанския път“.

Радикалната промяна във възгледите на Мендел и нейните твърдения, вариращи от отмъстителни до откровено абсурдни, събудиха подозрения сред украински служители и опозиционни депутати, че тя е руски агент. Тя отхвърли идеята, че е предател, като я нарече „нелепа“ и заяви пред The Telegraph: „Нямам никакви връзки с Русия“.

Траекторията ѝ е поразителна. Лоялист на Зеленски, превърнал се в персона нон грата, днес тя активно търси вниманието на десни маргинални инфлуенсъри в САЩ и крайнодесни среди в Германия, бълващи прокремълска реторика.

Нейните профили в социалните мрежи и последните ѝ интервюта са пълни с непотвърдени обвинения за употреба на наркотици от страна на Зеленски (категорично отречени от украинския президент), за негово незаконно облагодетелстване от войната, както и че бившият му началник на кабинета се занимавал със сатанинска магия.

Освен в лоялност към Русия, украинските ѝ критици я обвиняват в съвместна работа с фигури, свързани с движението MAGA и германската партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), с цел отслабване на американската и европейската военна и финансова подкрепа за Украйна.

През септември Зеленски ѝ наложи строги санкции за разпространение на „дезинформация и руска пропаганда“ и за подкрепа на „агресивната политика на Русия срещу Украйна“. 40-годишната Мендел заяви, че очаква следващата стъпка да бъдат обвинения в държавна измяна, но възнамерява да отвърне със съдебни действия.

В разговор с The Telegraph тя обвини Зеленски, че се опитва да затвори устата на всеки, когото „смята за нелоялен или критично настроен“.

Въпросът за вината

В обширното интервю, макар да признава, че Владимир Путин категорично е започнал войната, нейните критики бяха насочени почти изцяло към украинския му колега. „Мисля, че Зеленски носи същата отговорност за тази война, каквато и Путин“, твърди Мендел. Попитана отново по темата, тя коригира думите си: „Може би 60 на 40: 40 процента за Зеленски и 60 процента за Путин“.

Подобна реторика, че Украйна и нейните лидери са виновни за войната, е запазена марка на дезинформационната кампания на Кремъл, целяща да подкопае западната подкрепа за Киев.

Говорител на канцеларията на Зеленски заяви, че Мендел „никога не е имала достъп до информация за войната или за това как се вземат решенията в Президентството“. „Нейните изявления отразяват единствено собствените ѝ фантазии и интересите на онези, които плащат издръжката ѝ в Америка и Европа“, добави той.

Радикален обрат

Мендел израства в Херсон, прифронтов регион, който днес е тежко пострадал от руските атаки и е частично окупиран. Тя работи като журналист, преди да бъде лично избрана да се присъедини към екипа на Зеленски само на 32-годишна възраст.

Днес тя живее в САЩ със съпруга си Павло Кухта, бивш заместник-министър на икономиката на Украйна.

В книгата си от 2022 г. „Борбата за нашия живот“ тя описва Зеленски с възхищение като „глътка свеж въздух“ и определя войната като екзистенциална битка за оцеляването на Украйна, пишейки, че „намеренията на Русия бяха ясни: да изтрие Украйна от картата“.

Сега обаче тя твърди: „Условията на войната се промениха, последиците от войната се промениха“.

Мендел подаде оставка като говорител на Зеленски през 2021 г., почти 10 месеца преди руското нахлуване. Първоначално тя заяви, че напуска по здравословни причини, но днес твърди, че това е било реакция срещу „непредвидимото“ поведение на работодателя ѝ. „Той наистина не се държеше така, както трябва да се държи един лидер, ако иска да запази този много крехък баланс на мира“, заявява тя.

От канцеларията на Зеленски твърдо отхвърлиха това, заявявайки, че тя е напуснала, „защото е била емоционално нестабилна и в постоянни конфликти с журналисти“. През 2019 г. тя беше остро критикувана за това, че блъсна журналист, за да му попречи да зададе въпрос на Зеленски. Тогава Мендел заяви, че е защитавала „личното му пространство“.

Наред с Доналд Тръмп, тя определяше Зеленски като „диктатор“. В интервюто тя отстъпи от това определение, избирайки вместо него термина „автократ“. „Може би бях прекалено рязка“, призна тя, „но определено проблемът е, че демокрация вече няма“.

Тя критикува остро отказа на Зеленски да проведе избори по време на война. Конституцията на Украйна забранява провеждането на избори при военно положение, което беше обявено, когато Русия започна инвазията си през 2022 г.

Тя спестява и факта, че от началото на 2025 г. Зеленски многократно е предлагал примирия и преговори с Путин, които бяха отхвърляни или посрещани с максималистични искания за териториални отстъпки.

Путин продължава да настоява Украйна да предаде целия си източен регион Донбас, заедно с други територии, които Русия контролира само частично. Той също така изключва възможността войски на НАТО да бъдат разположени за защита на следвоенните граници на Украйна.

В широко критикувано интервю с консервативния коментатор Тъкър Карлсън през май тя заяви, без доказателства, че през 2022 г. Зеленски е казал на Кремъл, че е готов да се откаже от Донбас. В същото интервю тя твърдеше, че Андрий Ермак, началник на кабинета на Зеленски до ноември, се е занимавал с черна магия.

„Това беше правилната платформа да бъда чута и знам, че бях чута“, каза тя за шоуто на Карлсън в YouTube. На въпроса от кого, тя добави: „От политици и от Белия дом“.

Тръмп заяви в интервю за Newsmax, че е гледал интервю с млада украинка, която казва, че Зеленски е съсипал Украйна. Не стана ясно дали Тръмп е имал предвид Мендел.

Карлсън публично скъса с бившия си съюзник Тръмп по-рано тази година заради противопоставянето си на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Зеленски последователно се застъпва за „справедлив мир“, който не жертва суверенитета или независимостта на Украйна, придружен от силни гаранции за сигурност от САЩ и Европа и път към НАТО.

Вместо това Мендел, която нарича себе си „реалист“, казва, че Украйна трябва да се подготви да предаде Донбас и други територии и да се откаже от надеждите си за присъединяване към НАТО. „Не можем да продължаваме да умираме в тази война заради много хипотетичната идея за влизане в НАТО“, казва тя.

Критиките на Мендел към украинското правителство и западните съюзници често повтарят или се покриват с прокремълски аргументи. Тя твърди, че има „огромна подкрепа“ от вътрешността на Украйна.

Вярно е, че доверието и подкрепата за Зеленски у дома намаляват. Около 53% от украинците смятат, че той не трябва да се кандидатира за втори мандат. Все пак 42% смятат, че той трябва да го направи, според проучване, публикувано от Киевския международен институт по социология (КИИС) на 5 октомври.

След поредица от корупционни скандали в правителството, проучване на КИИС от септември показва, че 54 процента имат доверие на Зеленски, докато 41 процента нямат.

Украинците са разделени за това как да приключи войната

Все по-голямо мнозинство от украинците предпочитат демокрацията пред продължаването на войната, но са разделени относно условията за мир, които биха приели.

Проучване от този месец на базираната в Украйна социологическа група „Рейтинг“ разкрива, че 62 процента смятат, че нито Украйна, нито Русия печели войната. Около 35 процента се противопоставят на териториални отстъпки в замяна на дългосрочен мир, докато 56 процента биха подкрепили отстъпки, ако те са придружени от силни гаранции за сигурност от страна на западните съюзници.

Зеленски заявява, че правителството му няма конституционно, юридическо или морално право да подарява украинска земя. Европейските партньори на Украйна също категорично отхвърлиха подобни предложения.

Мендел критикува и западните лидери, че не преговарят с Путин, и похвали намерението на АзГ да рестартира отношенията на Берлин с Москва. Тя не изрази пряка подкрепа за популистката проруска партия, но заяви, че тя трябва да играе роля в усилията за мир. „Фридрих Мерц не говори с Путин... АзГ иска да говори с Путин“, подчертава тя.

През септември Мендел трябваше да говори в Европейския парламент в Страсбург на събитие, организирано от АзГ, озаглавено „Осмелете се да направите мир - дипломация, а не ескалация“. Влизането ѝ беше отказано, за което тя обвини санкциите на Украйна срещу нея.

Мендел отрече обвиненията, че ѝ се плаща от „каквито и да е политически сили“ или че координира възгледите си с тях. Вместо това тя заяви, че е „отворена за диалог“ с всички групи, включително с АзГ и администрацията на Тръмп, и че се „радва, че на Запад има политически сили, чиято визия за ситуацията в Украйна съвпада с нейната“.

Мнозина в Украйна и извън нея са фундаментално несъгласни с възгледите на Мендел. Отхвърляйки критиките, тя заяви: „Пътят към мира не е лесен... Той ще бъде много спорно приет, много труден, пълен с обвинения, критики... Но най-важното е да вървим по този път“.