Тръмп отсече: „Зеленски е по-труден от Путин“ и разкри защо не е голям фен на украинския лидер

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в ексклузивно интервю пред Newsmax в четвъртък, че „не е голям фен“ на украинския президент Володимир Зеленски и го смята за по-труден преговарящ от руския президент Владимир Путин, критикувайки решението на Украйна да възобнови атаките си срещу руски петролни рафинерии на фона на усилията за прекратяване на войната.

„Зеленски не е лесен човек за преговори за нас. „Той не иска споразумение. Казва, че иска, но всъщност не го прави. Не, не съм голям фен на Зеленски“, каза Тръмп в ексклузивно интервю за предаването „Finnerty“ от Белия дом.

Украйна възобнови ударите си по руската петролна инфраструктура в четвъртък, слагайки край на краткото прекъсване на атаките, след като Зеленски обвини Москва, че продължава да обстрелва украински енергийни съоръжения въпреки обявеното от Тръмп примирие.

Украински дронове са ударили петролна рафинерия в руската Рязанска област, разположена на около 180 мили югоизточно от Москва, предизвиквайки пожар, съобщиха руски официални лица. Висш украински представител потвърди удара.

Зеленски заяви пред Financial Times, че Украйна е временно спряла атаките срещу руски рафинерии за три дни след съобщението на Тръмп в неделя за енергийно примирие, но руските удари срещу украински енергийни обекти са продължили. „Приключихме“, каза Зеленски пред вестника, обявявайки подновяването на атаките.

Запитан за новите удари на Украйна, Тръмп заяви, че те повишават световните цени на енергията. „Сега, ако ми кажете, че Зеленски отново стреля по рафинерии, той прави единствено така, че да оскъпява петрола в световен мащаб“, каза той.

„Е, мисля, че това е срамно. Има предостатъчно други цели... Има много цели, които могат да бъдат ударени. Но когато стреляш по дизелови рафинерии, където се произвежда дизелово гориво, от което ние и целият свят имаме нужда, тогава той не прави нищо добро за света“, продължи Тръмп.

Тръмп се опитва да свали цените на енергията преди междинните избори на 3 ноември, включително чрез споразумение с Путин за закупуване на руски дизел. Зеленски критикува това споразумение, заявявайки, че то би помогнало за финансирането на войната на Русия срещу Украйна. Той се оплака и от ограниченията върху споделянето на разузнавателна информация от САЩ и сателитните комуникации Starlink, които според него подкопават украинската отбрана.

Запитан дали войната ще приключи преди той да напусне поста си, Тръмп изрази оптимизъм за мирно решение, но постави под съмнение желанието на Зеленски да преговаря. „Тя трябва да приключи скоро. Мисля, че и двамата всъщност биха искали тя да приключи. Но смятам, че Зеленски е по-труден за преговори от Путин“, каза той.

Тръмп отдаде част от трудностите за постигане на споразумение на личната вражда между руския и украинския лидер. „Както знаете, Путин мрази Зеленски, а Зеленски мрази Путин. И когато има такава омраза, е много трудно да се уреди каквото и да било“, каза той.

Тръмп също така повдигна въпроса за нови избори в Украйна, като постави под съмнение дали Зеленски запазва обществената си подкрепа на фона на продължаващата война. „Мисля, че са нужни избори, защото никой не ми казва, че хората в Украйна са доволни ракети да удрят жилищните им сгради“, каза Тръмп.

Украйна остава под военно положение от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., което съгласно украинското законодателство предотвратява провеждането на национални избори.

Тръмп критикува и бившия президент Джо Байдън за това, че е предоставил на Украйна военна помощ за милиарди долари, като заяви, че неговата администрация в момента възстановява американските оръжейни запаси. „Получаваме комплекси Patriot в рекордни количества. Получаваме ракети Tomahawk в рекордни количества. Строим много бързо. След като се превъоръжим, наистина превъоръжим, ще започнем да позволяваме на нашите съюзници да ги купуват от нас“, каза той.

Тръмп заяви още, че администрацията му води преговори за ядрено разоръжаване с Русия и Китай, изразявайки надежда, че и трите държави ще намалят ядрените си арсенали.

„Бих искал да проведем денуклеаризация, ако е възможно. И всъщност разговаряме с Русия за това, разговаряме и с Китай“, каза Тръмп. Тръмп посочи, че Съединените щати притежават най-големия ядрен арсенал в света, следвани от Русия и Китай, и прогнозира, че Пекин може да ги настигне след пет или шест години.

„Китай вероятно е по-малко склонен, защото изостава значително от нас в това отношение“, каза той. „Ние сме номер 1. Русия е номер 2. А Китай ще ни настигне след пет или шест години. Така че те са по-малко склонни. Но да, разговаряме. Говорим много за това“, продължи Тръмп.

Той не посочи конкретен график за преговорите и не обяви постигнато споразумение с нито една от двете страни. През май Тръмп разкри, че е обсъждал ядреното разоръжаване с китайския лидер Си Дзинпин и заяви, че Русия също трябва да участва в усилията за намаляване на ядрените оръжия.

Ако ме импийчнат отново, имам много информация за водещи демократи

Относно постоянните призиви за импийчмънт на президента Тръмп от началото на втория му мандат, държавният глава заяви, че разполага с информация за Хилари Клинтън и бившите президенти Барак Обама и Джо Байдън, която може да бъде използвана срещу тях. Това повдига възможността той да предприеме мерки срещу политическите си опоненти, ако демократите върнат контрола си над Конгреса и се опитат да го импийчнат за трети път.

В ексклузивното интервю Тръмп заяви, че по-рано се е отказвал от възможности да започне наказателни разследвания срещу Клинтън, негов съперник на президентските избори през 2016 г., но загатна, че нов опит за импийчмънт може да промени ситуацията.

„Можех да съсипя Хилари Клинтън. Можех да съсипя Бил Клинтън. Харесвам Бил Клинтън. Можех да съсипя и Барак Хусейн Обама. Все още мога. Все още мога. Можех да направя сериозни неща, ако исках. Отказах се да преследвам Хилари Клинтън. Говоря за наказателно преследване“, каза Тръмп.

Тръмп също така твърди, че администрацията му разполага с уронваща информация за тримата видни демократи. „Можех да направя нещо, свързано с репутацията им, да я унищожа. Имаме много информация за Хилари. Имаме много информация за Барак Хусейн Обама. Имаме много информация за Сънливия Джо Байдън“, каза той.

Запитан от водещия Роб Финерти дали възнамерява да действа въз основа на тази информация, Тръмп отговори: „Е, мисля, че не. Вероятно не. Но мисля, че ако ме импийчнат отново, знаете ли, отново...“.

„Нещата могат да станат грозни“, намеси се Финерти.

Тръмп не уточни с каква точно информация разполага, нито посочи евентуални наказателни обвинения срещу Клинтън, Обама или Байдън. Президентът направи подобни коментари и по време на събитие в Овалния кабинет на 7 октомври, заявявайки, че се е въздържал от преследване на политическите си опоненти от уважение към президентската институция.

Новото предупреждение идва в момент, когато демократите се опитват да си върнат контрола над Камарата на представителите и Сената на междинните избори на 3 ноември.

Лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис (демократ от Ню Йорк) заяви миналия месец, че демократите нито са изключили, нито са поели ангажимент за започване на процедура по импийчмънт. Председателят на Демократичната конференция в Камарата Пийт Агилар (демократ от Калифорния) посочи, че импийчмънтът не е основен приоритет за неговата партия.

Тръмп, срещу когото бе задействана процедура по импийчмънт два пъти по време на първия му мандат и беше оправдан и двата пъти от Сената, постави под съмнение какви основания биха могли да използват демократите за нов опит. „Единственото нещо, за което могат да ме импийчнат, е, че правя страната ни наистина силна“, каза Тръмп.

Той също така изрази мнение, че нов опит за импийчмънт в крайна сметка би донесъл политическа полза за републиканците, отбелязвайки, че според някои наблюдатели предишните процедури са му помогнали, вместо да му навредят. „И станах добър в борбата срещу импийчмънта. Наричам го движение срещу импийчмънта“, каза той.

По-рано в интервюто Тръмп заяви, че води агресивна кампания в подкрепа на кандидатите на Републиканската партия, тъй като исторически поддръжниците му се явяват в по-малък брой на гласуване, когато неговото име не е в бюлетината. „Това, което се опитвам да направя, е практически да бъда в бюлетината. В смисъл, че се явявам така, сякаш самият аз се кандидатирам“, каза той.

Тръмп обвини и водещите социологически агенции, че нарочно манипулират проучванията, за да демотивират гласоподавателите на републиканците. „Не, те са нагласени. Това са нагласени проучвания. В някои случаи ме показват с такава преднина, че хората решават да не гласуват. A в други случаи ме показват като губещ“, каза той.

Тръмп не предостави доказателства, че социологическите организации съзнателно манипулират резултатите си. Той допълни, че планира да се яви два пъти на предизборни прояви в Мичиган преди изборния ден и обмисля поява и в Минесота.

Тръмп за Нетаняху: „Не вярвам на никого“

Президентът на САЩ говори и за отношенията с Израел, заявявайки, че израелски представители искат той да се включи в предизборната кампания за преизбирането на министър-председателя Бенямин Нетаняху, но не пое твърд ангажимент, като призна, че не вярва на никого в политиката, включително и на израелския лидер.

Тръмп беше попитан дали планира да се намеси в парламентарните избори в Израел на 27 октомври, на които Нетаняху се бори за нов мандат като министър-председател. „Е, те биха искали. Да, биха искали да го направя. Вижте, имам много добри отношения с него. Имахме страхотни успехи заедно“, каза Тръмп.

Запитан директно от водещия Роб Финерти дали има доверие на Нетаняху, Тръмп отговори: „Честно казано, не вярвам на никого. Не вярвам на никого. В света на политиката не вярвам на никого“.

Тръмп не уточни дали коментарите му отразяват конкретни опасения спрямо Нетаняху, с когото поддържа близко политическо и военно партньорство.

Президентът похвали съвместната им работа във войната срещу Иран, като отдаде заслуженото на съвместните американски и израелски военни операции за сериозното отслабване на военния капацитет и ръководството на Техеран.

„Имахме много успешно партньорство, знаете, от гледна точка на военното сътрудничество“, каза Тръмп. Той също така изтъкна популярността си сред израелските гласоподаватели. „Хората в Израел казват, че ако се кандидатирам за министър-председател там, щях да получа 99% от гласовете“, каза Тръмп.

Партията „Ликуд“ на Нетаняху е изправена пред оспорвани избори, като последните проучвания показват, че управляващият му блок не достига необходимите 61 места за мнозинство в 120-местния Кнесет. Проучване от 24 септември, публикувано от Zman Yisrael, ивритскоезичното издание на The Times of Israel, показва, че блоковете „за“ и „против“ Нетаняху са изравни с по 53 места, докато арабските партии се очаква да контролират останалите 14.

Преди това Тръмп отказа да подкрепи Нетаняху, когато беше попитан за израелските избори в интервю за списание Time, публикувано на 1 октомври.„Не, основното ми намерение е, наистина искам да им помогна да защитят Израел“, каза Тръмп тогава.

Той отказа да отговори и дали би работил по-ефективно с политическия съперник на Нетаняху, бившия началник на израелската армия Гади Айзенкот, въпреки че отбеляза, че не е чувал нищо лошо за него.

Последните коментари на Тръмп идват на фона на продължаващите дискусии между САЩ и Израел относно Иран, включително възможността за допълнителни военни операции преди съответните им избори. Аксиос (Axios) съобщи във вторник, че Тръмп и Нетаняху са обсъждали потенциална голяма военна операция срещу Иран, въпреки че според информацията Тръмп е станал по-колеблив относно нанасянето на нови удари.

В интервюто в четвъртък Тръмп заяви, че Иран е поискал прекратяване на американските и израелските атаки и че преговорите продължават. „Те ни помолиха да спрем. И ние го правим, защото преговаряме с тях“, каза Тръмп.

Опцията за неядрената „Майка на всички бомби“ в Иран

Тръмп заяви, че Съединените щати могат да нанесе нов удар срещу ядрените съоръжения на Иран, включително силно фортифициран обект, известен като „Планината Пикакс“ (Pickaxe Mountain), на фона на съобщения, че Пентагонът обмисля използването на мощното конвенционално оръжие, известно като „Майката на всички бомби“.

Държавният глава обсъди възможността за допълнителни военни действия срещу Иран, като същевременно прогнозира, че войната ще приключи скоро, било чрез преговори или по друг начин. Запитан относно информациите, че обмисля използването на „Майката на всички бомби“, възможно след междинните избори на 3 ноември, Тръмп заяви, че това оръжие не е ядрено.

„Е, Майката на всички бомби не е ядрено оръжие“, каза Тръмп. Водещият Роб Финерти попита: „Не е тактическо ядрено?“. „Не, въобще не е ядрено. Това е просто изключително голяма бомба. Тя е като малка ядрена бомба. Майката на всички бомби е една голяма бомба, но не е ядрена“, каза Тръмп.

Тръмп не съобщи дали е разрешил използването на оръжието, нито посочи евентуална цел.

CNN съобщи в четвъртък, че американската армия е разработила планове, които включват потенциалното използване на бомбата GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) срещу иранската енергийна инфраструктура и ядрени обекти, ако Тръмп нареди възобновяване на бойните операции.

CBS News отделно потвърди, че Белият дом и Пентагонът са подготвили планове с използването на това оръжие. Белият дом заяви пред CBS News, че не коментира чувствителни военни планове и че Тръмп продължава да държи всички опции отворени, за да предотврати придобиването на ядрено оръжие от страна на Иран.

Бомбата MOAB, тежаща приблизително 21 600 паунда (около 9,8 тона), е най-голямото неядрено оръжие в американския арсенал. Тя беше използвана в бойни условия за първи път през април 2017 г. по време на първия мандат на Тръмп срещу тунелен комплекс на „Ислямска държава“ в Афганистан.

За разлика от противобункерната бомба GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, използвана срещу дълбоко вкопани цели, MOAB е проектирана основно да предизвиква масивна ударна вълна на повърхността. CNN съобщи, че служители са поставили под съмнение дали тя би могла ефективно да унищожи иранските ядрени съоръжения, заровени дълбоко под земята.

Тръмп отделно повдигна възможността за удар по „Планината Пикакс“ - подозиран ирански ядрен обект, за който се смята, че е разположен под скални слоеве. „Сега разглеждаме Планината Пикакс. Може да се наложи да отидем там. Ще опитаме с тази цел. Ще я унищожим бързо“, каза той. Запитан дали подобна операция би включвала американски сухопътни войски, Тръмп отговори: „Не, не виждам такова нещо. Не виждам такова нещо“.

Президентът заяви, че Съединените щати вече са нанесени сериозни щети на ядрената инфраструктура на Иран, но изтъкна, че изтеглянето преди елиминирането на възможността Техеран да придобие ядрено оръжие може да наложи последващи военни действия по-късно. „Е, бихме могли. Но ако го направим, в рамките на една година може да се наложи да го направим отново. Искаме да направим така, че те никога да нямат ядрено оръжие, защото ако го имаха, според мен щяха да го използват незабавно“, каза Тръмп, запитан защо САЩ не обявят победа и не се изтеглят.

Тръмп изрази увереност, че войната ще приключи скоро, като заяви, че Иран преговаря с Вашингтон. „Войната с Иран ще приключи много скоро. Тя ще приключи много скоро“, каза той. „По един или друг начин тя ще приключи. Знаете ли, те преговарят с нас. Да. Но по един или друг начин тя ще приключи много скоро. И петролът ще срине цената си като камък, както и цените на бензина“, продължи Тръмп.

По-късно в интервюто Тръмп заяви, че иранските представители са поискали спиране на американските и израелските военни операции. „Те ни помолиха да спрем. И ние го правим, защото преговаряме с тях“, каза Тръмп.