Как да се защитим от любимите файлове на хакери

PDF файловете са сред най-познатите формати в интернет. Използваме ги за фактури, известия за доставка, банкови извлечения, билети, кандидатури за работа и официални документи, което ги превръща в удобна цел за хакерите. Едно съобщение, в което се твърди, че имате неплатена сметка или важен документ за преглед, може да е напълно достатъчно, за да ви подтикне да отворите прикачения файл, без дори да се замислите.

Хакерите се възползват от това доверие чрез фишинг имейли и изтегляне на зловреден софтуер. Някои PDF съдържат връзки към измамни уебсайтове или инструкции, целящи да подмамят потребителите да разкрият пароли и финансова информация. Други използват уязвимости в софтуера за четене на PDF. Друга тактика е още по-проста: изпълним програмен файл се маскира като документ, като се разчита на това, че Windows ще скрие признака, който би го издал. За щастие, една малка промяна в Windows File Explorer може да помогне да разкриете този трик, преди да отворите файла, съобщава MakeUseOf.

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По подразбиране Windows скрива разширенията на познатите типове файлове. Разширението е последната част от името на файла, например .pdf за PDF документ или .exe за изпълнима програма.

Това създава възможност за измама. Файл с име invoice.pdf.exe може да изглежда като invoice.pdf, когато Windows скрива последното разширение. Иконата и името му може да изглеждат напълно легитимни, но при двукратно кликване върху него се стартира програма, вместо да се отвори документ.

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Тази програма може да инсталира зловреден софтуер, да открадне информация или да предостави на нападател достъп до компютъра. Трикът разчита на това, че потребителите се доверяват на видяното, без да проверяват какъв всъщност е файлът.

За да покажете пълните имена на файловете в Windows 11, отворете „Файлов мениджър“ (File Explorer), изберете раздела „Изглед“ (View), след това „Показване“ (Show) и активирайте опцията „Разширения на имена на файлове“ (File name extensions). След като тази настройка бъде активирана, става по-лесно да се разграничи истински файл invoice.pdf от подозрителен файл invoice.pdf.exe. Същият принцип важи и за фалшиви снимки, електронни таблици и други документи, които всъщност може да са изпълними файлове.

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Видимите файлови разширения са полезна първа линия на защита, но не гарантират безопасност. Дори легитимен PDF файл може да съдържа злонамерени връзки или да използва уязвимост в остарял софтуер. Хакерите могат също така да използват други типове файлове и техники, за да прикрият намеренията си.

Бъдете подозрителни към неочаквани прикачени файлове, особено в съобщения, които създават усещане за спешност. Имейл, в който се твърди, че акаунтът ви ще бъде закрит, пратка не може да бъде доставена или фактура трябва да бъде платена незабавно, изисква повишено внимание.

Проверявайте целия имейл адрес на подателя, вместо да разчитате само на показаното име. Ако даден документ уж идва от вашата банка, работодател или куриерска фирма, проверете информацията чрез официалния уебсайт на съответната организация или друг надежден канал за комуникация. Не отваряйте прикачени файлове само защото съобщението изглежда професионално.

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Бъдете особено внимателни с неочаквани файлове, завършващи на .exe, .scr, .bat или .msi, когато сте очаквали документ. Не ги преименувайте с надеждата, че така ще станат безопасни. Промяната на разширението на файла не преобразува самия файл в друг формат.

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Уверете се, че антивирусната програма на системата ви, например Microsoft Defender, е напълно актуализирана и че защитата, предоставяна чрез облака, е включена, за да може автоматично да сканира и блокира подозрителни файлове или код. Ако даден файл изглежда подозрителен или произлиза от непроверен източник, изтрийте го незабавно, вместо да го тествате.