Наръгаха с нож двама младежи в центъра на София

Д вама младежи на 18 и 19 години са настанени в болница в шоково състояние и с множество прободни рани след нападение с нож в центъра на София.

Инцидентът станал около 21:30 часа в района на парковото пространство около НДК.

От Спешна помощ съобщиха за NOVA, че на мястото незабавно са били изпратени две линейки. Спешните медици са стабилизирали пострадалите на място, след което единият младеж е хоспитализиран в болница „Пирогов“, а другият – във Военномедицинска академия.

Полицията изяснява мотивите за нападението и обстоятелствата около инцидента. Работата по случая продължава.