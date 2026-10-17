България

Прокурорите стартираха избора на нови членове на ВСС

В своето откриващо слово изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова подчерта, че целта е да бъде избран Висш съдебен съвет с редовен мандат

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 октомври 2026, 12:26
Прокурорите стартираха избора на нови членове на ВСС
Сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС)   
Източник: БГНЕС

О бщото събрание на прокурорите за избор на нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) стартира с едночасово забавяне поради липса на кворум. Въпреки първоначалната слаба активност, процедурата започна в 11:00 ч., като целта е да се попълни съставът на ключовия орган в съдебната власт.

Първоначално насрочено за 10:00 ч., събранието беше отложено, след като временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова обяви, че в залата присъстват едва 449 от общо 1570 прокурори в избирателния списък. Според информация, цитирана от БГНЕС този брой е бил недостатъчен за формиране на необходимия кворум.

Процедурата по закон

Съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт (чл. 29ж, ал. 2), при липса на кворум събранието се отлага с един час и след това се провежда независимо от броя на присъстващите. По този ред форумът беше открит в 11:00 ч., когато регистрираните магистрати вече бяха 502.

В своето откриващо слово Стефанова благодари на присъстващите за проявеното уважение и подчерта, че целта е да бъде избран Висш съдебен съвет с редовен мандат. Тя изрази надежда процедурата да приключи успешно, като включи и избора на членове от парламентарната квота, и пожела успех на кандидатите.

Интересът към позициите е значителен, като в надпреварата участват общо 24 кандидати – прокурори от върховната, апелативните, окръжните и районните прокуратури в страната. Дневният ред на събранието включва организационни стъпки като избор на председател и членове на избирателните комисии. Процедурата се наблюдава от представители на Асоциация „Форум“, както и от застъпници на част от кандидатите.

Очаква се изборът да приключи на 24 октомври, когато ще станат ясни имената на новите представители на прокурорите във ВСС. Този избор се случва в момент на ключови дебати за бъдещето и реформата на съдебната система в България.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
Висш съдебен съвет Избор на членове Прокурори Съдебна власт Кворум Съдебна реформа Общо събрание на прокурорите Кандидати Закон за съдебната власт Главен прокурор
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