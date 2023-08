Не се разболявайте в Гърция! На островите няма достатъчно медици

И диличните гръцки острови са препълнени с туристи, но медицинската им система се пропуква.

Смъртта на бременна тийнейджърка и нероденото ѝ дете са само два от най-малко деветте вероятно предотвратими смъртни случая в Гърция това лято поради хроничния недостиг на линейки и медицински персонал, още преди страната да бъде обхваната от бушуващите горски пожари.

Някои островни болници нямат постоянни общопрактикуващи лекари, като разчитат изцяло на цикъл от краткосрочни заместващи служители от континенталната част на страната, примамвани от по-високите заплати. Службите за бърза помощ са в още по-лошо състояние. На много от островите в Цикладите и Додеканезите едва една линейка е на разположение 24 часа в денонощието. Този проблем не е характерен само за островите; в Атина работят около 50 линейки, вместо необходимите 85-90.

