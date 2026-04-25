Свят

Мали под обстрел: Координирани атаки разтърсват столицата Бамако

Въоръжени групи са започнали координирани атаки в цялата територия на Мали. В изявление, публикувано в събота сутринта, от управляващата военна хунта съобщиха, че „сраженията продължават“

25 април 2026, 14:26
Мали под обстрел: Координирани атаки разтърсват столицата Бамако
Столицата на Мали, Бамако   
Източник: БТА/AP

В ъоръжени групи са започнали координирани атаки в цялата територия на Мали, включително в столицата Бамако, съобщиха въоръжените сили на страната, цитирани от Би Би Си (BBC).

В изявление, публикувано в събота сутринта, военните заявиха, че „сраженията продължават“, като добавиха: „нашите сили за отбрана и сигурност в момента са ангажирани с отблъскване на нападателите“.

Свидетели са съобщили пред агенция Ройтерс за експлозии и продължителна стрелба рано в събота сутринта около военната база Кати – голямо съоръжение извън столицата. В района са разположени войници, които блокират пътищата.

Има също съобщения за атаки в Гао в източната част и в Севаре в централно Мали.

Един жител, който е пътувал обратно към Бамако от Етиопия, е казал пред Би Би Си, че всички полети към града са били отменени рано в събота. Все още не е ясно дали съобщените атаки са засегнали летището.

Също така не е ясно кой стои зад атаките.

Посолството на САЩ в Мали е посъветвало гражданите да останат по местата си и да избягват пътувания, като се позовава на експлозии и стрелба около международното летище „Модибо Кейта“ в Бамако и в близост до Кати.

В момента Мали се управлява от военна хунта, водена от генерал Асими Гоита, който за първи път завзе властта с преврат през 2020 г., обещавайки да възстанови сигурността и да отблъсне въоръжените групи.

Хунтата имаше обществена подкрепа, когато пое властта, обещавайки да се справи с продължаващата криза със сигурността, предизвикана от сепаратистки бунт на север от етнически туареги, който впоследствие беше завладян от ислямистки бойци.

Мироопазващата мисия на ООН и френските сили бяха разположени през 2013 г., за да се справят с ескалиращото въстание. И двете сили са напуснали, след като хунтата пое властта, а военното правителство е наело руски наемници, за да се справи с несигурността. Въпреки това, джихадисткото въстание продължава и големи части от северната и източната част на страната остават извън контрола на правителството.

Източник: BBC    
Мали Бамако Въоръжени атаки Военна хунта Криза със сигурността Руски наемници Летище Модибо Кейта Военна база Кати Джихадисти Сражения
