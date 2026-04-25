Магнитни бури до понеделник: Инструкции за оцеляване, ако се чувствате зле

А прил 2026 продължава да изпитва издръжливостта не само с променящото се време, но и с активността на Слънцето. Ако сте забелязвали промени в настроението по-често от валутните курсове и постоянната сънливост, не бързайте да обвинявате само пролетния дефицит на витамини.

SWPC.NOAA обяснява кога да очаквате най-трудните дни и как да помогнете на тялото си да премине през тази космическа буря.

Земята е под влиянието на продължително геомагнитно смущение, което се очаква да достигне нов пик в началото на седмицата.

Календар на червените дни: 24–27 април

Този път слънчевата активност се проявява на вълни: тя се успокоява за кратко, след което отново удря метеочувствителните хора с нова сила.

24–25 април (петък и събота) – Последици от бурята

Магнитосферата остава нестабилна. Въпреки че най-силните изригвания вече са отминали, очаква се К-индексът да остане около 4.

Това е труден период: може да няма физическа болка, но може да се появи необяснима раздразнителност, емоционални възходи и падения и изтощение след работната седмица.

Какво да очаквате: болки в ставите, невнимание, нарушения на съня.

26 април (неделя) – Неспокоен уикенд

Очаква се нов прилив на активност. Нивата на смущения могат да се повишат отново до 5 (червено ниво). Това се счита за труден период за хора с хипертония или хронична мигрена.

Какво да очаквате: внезапни скокове на кръвното налягане, силна пулсация в слепоочията и мозъчна мъгла. По-добре е да отложите тежките физически натоварвания.

27 април (понеделник) — Пътека на слабостта

Бурята би трябвало постепенно да отслабне, но може да остави след себе си чувство на умора. Тялото ще се опита да възстанови ресурсите си, така че понеделник може да се окаже по-тежък от обикновено.

Какво да очаквате: сънливост през деня и намалена производителност.

Какво е магнитна буря и защо хората могат да се чувстват по-зле?

Магнитната буря е смущение в магнитното поле на Земята, причинено от слънчеви изригвания и заредени частици от Слънцето.

Някои хора съобщават за главоболие, умора, раздразнителност или проблеми със съня по време на такива периоди, въпреки че научните доказателства за преките ефекти върху здравето остават смесени и варират от човек на човек.

Най-честите симптоми:

Внезапен пристъп на мигрена, който е трудно да се успокои с лекарства

„Скачащо“ кръвно налягане

Болки в тялото и болка на местата на стари фрактури

Безсъние през нощта и неустоимо желание за сън през деня

Влошена концентрация (трудно е да се съсредоточиш дори върху прости текстове)

Кой е изложен на риск?

Хора, чувствителни към времето и зависими от времето

Тези, които имат сърдечно-съдови заболявания

Възрастни хора и бременни жени

Хора с други хронични заболявания

Хора в състояние на хроничен стрес или преумора

План за спасяване: инструкции за оцеляване

За да не ви извадят от графика геомагнитните колебания, преминете към режим на пестене на енергия.

Вода вместо кафе. Кофеинът също така свива кръвоносните съдове, които вече са под напрежение. Изберете чиста вода или билков чай с маточина или шипка. Това помага за разреждане на кръвта.

Контрастен душ. Чудесна тренировка за кръвоносните съдове, която им помага да останат тонизирани. Но без да се прекалява, температурата трябва да е комфортна.

Леко меню. Избягвайте пикантни, мазни и солени храни. Солта задържа вода, което провокира подуване и повишено налягане по време на буря.

Кислород и спокойствие. Проветрявайте стаята на всеки час. Липсата на кислород усилва главоболието няколко пъти. Вечер изберете кратка разходка, вместо да преглеждате новините.

Подкрепа от магнезий. Храни, богати на магнезий (ядки, семена, банани, зеленчуци), ще помогнат на нервната система да издържи на космическото налягане.