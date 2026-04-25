25 април 2026, 13:06
Магнитни бури до понеделник: Инструкции за оцеляване, ако се чувствате зле
А прил 2026 продължава да изпитва издръжливостта не само с променящото се време, но и с активността на Слънцето. Ако сте забелязвали промени в настроението по-често от валутните курсове и постоянната сънливост, не бързайте да обвинявате само пролетния дефицит на витамини.

SWPC.NOAA обяснява кога да очаквате най-трудните дни и как да помогнете на тялото си да премине през тази космическа буря.

Земята е под влиянието на продължително геомагнитно смущение, което се очаква да достигне нов пик в началото на седмицата.

Календар на червените дни: 24–27 април

Този път слънчевата активност се проявява на вълни: тя се успокоява за кратко, след което отново удря метеочувствителните хора с нова сила.

24–25 април (петък и събота) – Последици от бурята

Магнитосферата остава нестабилна. Въпреки че най-силните изригвания вече са отминали, очаква се К-индексът да остане около 4. 

Това е труден период: може да няма физическа болка, но може да се появи необяснима раздразнителност, емоционални възходи и падения и изтощение след работната седмица.

Какво да очаквате: болки в ставите, невнимание, нарушения на съня.

26 април (неделя) – Неспокоен уикенд

Очаква се нов прилив на активност. Нивата на смущения могат да се повишат отново до 5 (червено ниво). Това се счита за труден период за хора с хипертония или хронична мигрена.

Какво да очаквате: внезапни скокове на кръвното налягане, силна пулсация в слепоочията и мозъчна мъгла. По-добре е да отложите тежките физически натоварвания.

27 април (понеделник) — Пътека на слабостта

Бурята би трябвало постепенно да отслабне, но може да остави след себе си чувство на умора. Тялото ще се опита да възстанови ресурсите си, така че понеделник може да се окаже по-тежък от обикновено.

Какво да очаквате: сънливост през деня и намалена производителност.

Какво е магнитна буря и защо хората могат да се чувстват по-зле?

Магнитната буря е смущение в магнитното поле на Земята, причинено от слънчеви изригвания и заредени частици от Слънцето.

Някои хора съобщават за главоболие, умора, раздразнителност или проблеми със съня по време на такива периоди, въпреки че научните доказателства за преките ефекти върху здравето остават смесени и варират от човек на човек.

Най-честите симптоми:

  • Внезапен пристъп на мигрена, който е трудно да се успокои с лекарства
  • „Скачащо“ кръвно налягане
  • Болки в тялото и болка на местата на стари фрактури
  • Безсъние през нощта и неустоимо желание за сън през деня
  • Влошена концентрация (трудно е да се съсредоточиш дори върху прости текстове)

Кой е изложен на риск?

  • Хора, чувствителни към времето и зависими от времето
  • Тези, които имат сърдечно-съдови заболявания
  • Възрастни хора и бременни жени
  • Хора с други хронични заболявания
  • Хора в състояние на хроничен стрес или преумора

План за спасяване: инструкции за оцеляване

За да не ви извадят от графика геомагнитните колебания, преминете към режим на пестене на енергия.

Вода вместо кафе. Кофеинът също така свива кръвоносните съдове, които вече са под напрежение. Изберете чиста вода или билков чай с маточина или шипка. Това помага за разреждане на кръвта.

Контрастен душ. Чудесна тренировка за кръвоносните съдове, която им помага да останат тонизирани. Но без да се прекалява, температурата трябва да е комфортна.

Леко меню. Избягвайте пикантни, мазни и солени храни. Солта задържа вода, което провокира подуване и повишено налягане по време на буря.

Кислород и спокойствие. Проветрявайте стаята на всеки час. Липсата на кислород усилва главоболието няколко пъти. Вечер изберете кратка разходка, вместо да преглеждате новините.

Подкрепа от магнезий. Храни, богати на магнезий (ядки, семена, банани, зеленчуци), ще помогнат на нервната система да издържи на космическото налягане.

Източник: rbc.ua    
Тежка катастрофа затвори първокласния път Е-70

Тежка катастрофа затвори първокласния път Е-70

От 1 до 34: Жените в новия парламент – пълна статистика по партии

От 1 до 34: Жените в новия парламент – пълна статистика по партии

Младо момиче загина в катастрофа с тротинетка

Младо момиче загина в катастрофа с тротинетка

Магнитни бури до понеделник: Инструкции за оцеляване, ако се чувствате зле

Магнитни бури до понеделник: Инструкции за оцеляване, ако се чувствате зле

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
12 породи котки, които обичат разходките навън

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 3 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 3 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 3 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

Спасители разчистват развалините на жилищна сграда, разрушена от руски удар по Днепър, Украйна

Кървава нощна руска атака срещу Украйна, има убити и ранени

Мащабна руска нощна атака срещу Украйна уби четирима души и рани повече от 30 други, след като Москва изстреля над 660 дрона и ракети в залп, който беше насочен към град Днепър в югоизточна Украйна и удари няколко други региона

Митът за обедняването: Българите могат да си позволят двойно повече от преди 10 години

Митът за обедняването: Българите могат да си позволят двойно повече от преди 10 години

България Преди 2 часа

Данните за доходите, потреблението и бедността очертават картина на нарастващо благосъстояние през последните години, а не на обедняване, твърди Адриан Николов от ИПИ

БАБХ въвежда пълен контрол върху вносното мляко

БАБХ въвежда пълен контрол върху вносното мляко

България Преди 4 часа

Пробите ще се изпращат за анализ в акредитираните лаборатории към областните дирекции по безопасност на храните в София, Шумен и Хасково. Вземането и изследването на пробите ще е за сметка на бизнес операторите

Месеци в страх: Как един чатбот убеди мъж, че умира, въпреки че беше напълно здрав

Месеци в страх: Как един чатбот убеди мъж, че умира, въпреки че беше напълно здрав

Любопитно Преди 4 часа

Мъж от Ливърпул не може да спре да говори с ChatGPT за здравословните си проблеми, питайки бота за всяко усещане, което изпитва в тялото си в продължение на месеци

Дейвид Гарет – определян за „Паганини сред поп звездите” и „Джими Хендрикс сред цигуларите” – се присъединява към „Гала в София” 2026

Дейвид Гарет – определян за „Паганини сред поп звездите” и „Джими Хендрикс сред цигуларите” – се присъединява към „Гала в София” 2026

Любопитно Преди 4 часа

Германо-американската суперзвезда ще блести редом до Соня Йончева и оркестъра на Софийската опера с диригент Леонардо Сини в концерта „Синя нощ”

Велопоход блокира ключови булеварди в София: Ето кои зони да избягвате днес

Велопоход блокира ключови булеварди в София: Ето кои зони да избягвате днес

България Преди 4 часа

Столичната община въвежда временна организация на движението в част от центъра на София заради велопохода „Заедно“, съобщиха от пресцентъра на Общината

Жена е починала при пожар в село Петърч

Жена е починала при пожар в село Петърч

България Преди 4 часа

При пристигане на място служителите от екипите установяват, че гори покривът на двуетажна къща близнак

Александър Вучич

Заплаха за Балканите? ЕП посочи режима на Вучич като източник на нестабилност

Свят Преди 4 часа

Режимът на сръбския президент Александър Вучич е основният източник на нестабилност в Сърбия и региона. Това каза докладчикът на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула

Зеленчуци на рекордни цени: Домати и краставици двойно по-скъпи

Зеленчуци на рекордни цени: Домати и краставици двойно по-скъпи

България Преди 5 часа

Основните причини са по-високите производствени разходи и скъпият транспорт при вносните стоки

САЩ взривиха поредна лодка в Тихия океан: Без доказателства за дрога

САЩ взривиха поредна лодка в Тихия океан: Без доказателства за дрога

Свят Преди 5 часа

Кампанията на администрацията на президента Тръмп за взривяване на плавателни съдове заради предполагаем трафик на наркотици в латиноамерикански води започна в началото на септември миналата година и оттогава са убити най-малко 183 души

14-годишно дете пострада, след като паднало заедно с масивен метален парапет от тераса на сградата на НДК в столицата.

Борят се за живота на детето, паднало от тераса на НДК

България Преди 6 часа

Екип неврохирурзи оперира снощи по спешност 14-годишното момче, след операцията то е настанено в реанимация. Състоянието му е изключително тежко

Сергей Лавров

„САЩ премахват лидери заради петрол“: Лавров с тежки обвинения към Вашингтон

Свят Преди 6 часа

Външният министър на Русия Сергей Лавров, интервюиран от руската държавна телевизия, заяви, че Вашингтон, в отношенията си с Латинска Америка и Близкия изток, „ни връща към свят, в който нищо не е съществувало“ в международното право

Важно за пътуващите: Промени в градския транспорт в София този уикенд

Важно за пътуващите: Промени в градския транспорт в София този уикенд

България Преди 6 часа

От 4:30 ч. на 25 април до 18:00 ч. на 26 април се променят маршрутите на част от трамвайните линии

Сезонът на кърлежите: Как да се предпазим и какво да правим при ухапване

Сезонът на кърлежите: Как да се предпазим и какво да правим при ухапване

Любопитно Преди 6 часа

Със затоплянето на времето сезонът на кърлежите навлиза в пиковата си фаза. Експерти съветват как да изберем правилно облекло и репелент, как безопасно да отстраним паразита и кога симптомите изискват незабавно посещение при лекар

Време за разходка! Радваме се на слънчева събота с пролетни температури

Време за разходка! Радваме се на слънчева събота с пролетни температури

България Преди 6 часа

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, по Черноморието - между 13° и 16°, за София - около 21°

НДК извършва проверка след инцидента с 14-годишното дете

НДК извършва проверка след инцидента с 14-годишното дете

България Преди 15 часа

НДК оказва пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства около инцидента

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Лили Иванова почерпи верни приятели с торта от ягоди

Edna.bg

Личен жест или бизнес ход? Меган Маркъл продава свещи за 64 долара

Edna.bg

Още три легенди влязоха в Залата на славата на Милан

Gong.bg

Красив гол на Ерик Маркус възстанови равенството за Лудогорец срещу ЦСКА 1948

Gong.bg

Млада жена загина при катастрофа с тротинетка в Пловдив

Nova.bg

Президентът свиква първото заседание на 52-рото НС в четвъртък?

Nova.bg