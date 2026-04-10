Макрон и папа Лъв XIV проведоха първа лична среща във Ватикана

Ф ренският президент Еманюел Макрон посети Ватикана днес за частна аудиенция при папа Лъв XIV, предаде АНСА.

Това беше първата лична среща на Макрон с американския понтиф.

Придружен от съпругата си Брижит, Макрон се срещна и с държавния секретар на Светия престол Пиетро Паролин.

Сред подаръците, които Макрон донесе на понтифика, който е фен на баскетбола, беше фланелка на френския национален отбор с посвещение от играчите.

„По време на сърдечните разговори в Държавния секретариат бе отбелязано доброто сътрудничество между Светия престол и Франция. След това разговорите се съсредоточиха върху важни международни въпроси, като бяха разменени мнения относно конфликтни ситуации по света и беше изразена надеждата, че мирното съжителство може да бъде възстановено чрез диалог и преговори“, съобщава пресслужбата на Светия престол.