Свят

Макрон и папа Лъв XIV проведоха първа лична среща във Ватикана

Това беше първата лична среща на Макрон с американския понтиф

10 април 2026, 19:58
Източник: БТА/АР

Ф ренският президент Еманюел Макрон посети Ватикана днес за частна аудиенция при папа Лъв XIV, предаде АНСА.

Придружен от съпругата си Брижит, Макрон се срещна и с държавния секретар на Светия престол Пиетро Паролин.

Сред подаръците, които Макрон донесе на понтифика, който е фен на баскетбола, беше фланелка на френския национален отбор с посвещение от играчите.

Макрон на аудиенция във Ватикана при папа Лъв XIV
6 снимки
Макрон папата
Макрон папата
Макрон папата
Макрон папата

„По време на сърдечните разговори в Държавния секретариат бе отбелязано доброто сътрудничество между Светия престол и Франция. След това разговорите се съсредоточиха върху важни международни въпроси, като бяха разменени мнения относно конфликтни ситуации по света и беше изразена надеждата, че мирното съжителство може да бъде възстановено чрез диалог и преговори“, съобщава пресслужбата на Светия престол.

Източник: Елена Инджева/БТА    
Еманюел Макрон Ватикана Папа Лъв XIV Аудиенция Светия престол Франция
Последвайте ни

По темата

„Целувката на смъртта“: Защо близостта с Тръмп може да свали Орбан от власт

Благотворителната организация на принц Хари го съди за клевета

Завръщането на „Малкълм“: Защо дългоочакваното продължение се оказа провал

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Arial извади най-екстремната си машина досега

Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От ваучери за жилища до лагери за бездомни – обещанията, които Зоран Мамдани не изпълни през първите 100 дни на поста

Първите 100 дни на кмета Зохран Мамдани в Ню Йорк преминаха под знака на отстъпление от ключови обещания – от жилищните ваучери до съкращения в бюджета за библиотеки, превръщайки социалистическия му плам в прагматично и трудно „приземяване“

"Не си играйте със САЩ": Джей Ди Ванс с предупреждение към Техеран

Вицепрезидентът на САЩ отпътува за Исламабад за преговорите за прекратяване на огъня в Иран

Почина легендарният Африка Бамбатаа – „Кръстникът на хип-хопа“

Почина Африка Бамбатаа, „Кръстникът на хип-хопа“ и създател на хита „Planet Rock“. Пионерът, оформил рап културата през 80-те, си отиде на фона на музикално величие и тежки съдебни обвинения

Поклонението пред Янка Рупкина ще е на 11 април в Бургас

На 7 април на 87-годишна възраст си отиде една от най-обичаните български народни певици

Край на печатите в паспортите: ЕС въвежда цифрова система за контрол на границите

Вместо да се поставят печати в паспортите, всички данни, включително документите за пътуване и биометричната информация, ще се записват дигитално

Кралят на Камбоджа обяви, че страда от рак

Нородом Сиамони ще се лекува в болница в Пекин, където му е била поставена диагнозата

Полицейска акция в Монтана: Открити 197 лични карти на починали и множество нарушения

В хода на полицейската акция, състояла се вчера, на пет места в региона са открити тетрадки и тефтери с ръкописно написани имена на хора и изписани цифри срещу тях

Две катастрофи причиниха задръстване на "Тракия", засилен трафик за Великден

От МВР допълниха, че би трябвало към момента пътят да е почистен, а шофьорите са подписали двустранни протоколи

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Малко Търново" към Турция

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция

Никога не чистете обувките си така, съсипвате ги

Когато забележите петно по белите си маратонки, преди да излезете навън, е изкушаващо просто да го избършете с влажна кърпичка, но това е много опасно за самите обувки

Нов остър тон от Скопие: „Въпросът с България се решава за един следобед“

„Добре е, че водим достойна политика по отношение на евроинтеграцията и не унижаваме собствената си нация и държава“, каза вицепремиерът Александър Николоски относно позицията на премиера Християн Мицкоски, че е готов да чака десетилетия без конституционни промени, които са задължителни за евроинтеграцията

Уикендът, който ще реши всичко: Светът затаява дъх преди преговорите между САЩ и Иран

Крехкото двуседмично примирие, което проправи пътя за разговорите, засега се спазва. Но масираните смъртоносни бомбардировки на Израел срещу „Хизбула“ и разногласията относно това дали Ливан е включен в примирието, все още могат да провалят срещите

Нови мерки за безопасност на летище „Васил Левски“

България Преди 7 часа

Пет катастрофи край Поморие: Кола се обърна по таван след леден дъжд и градушка

В социалните мрежи шофьори публикуваха видеоклипове, на които се вижда интензивният градоносен валеж, придружен от силен дъжд и намалена видимост. Според очевидци обстановката се е влошила рязко за минути, което е изненадало водачите на път

Остарява ли тялото ви правилно? Опитайте тези 5 лесни теста от експерт по дълголетие

Жените живеят по-дълго от всякога, но не винаги в добро здраве. Личният треньор Кейт Роу-Хам дава съвети как да подобрите не само продължителността на живота си, но и годините, прекарани в добро здраве.

Какво се случи с Елизабет II през 1969 г.? Дворецът излъга за „грип“

Покойната кралица Елизабет II била близо до нервен срив по време на бурното лято на 1969 г. Бъкингамският дворец е обявил, че Елизабет II е заболяла от грип, като прикритие за факта, че е отменила всички ангажименти и се е оттеглила на легло

Всичко от днес

