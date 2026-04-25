Илияна Йотова отбеляза 21 години от подписването на договора за ЕС

Апел за диалог, дипломация и стабилност в ЕС

25 април 2026, 15:12
Илияна Йотова отбеляза 21 години от подписването на договора за ЕС
Източник: БТА

Д нес е време не само за равносметка, но и за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа, написа президентът Илияна Йотова във фейсбук страницата си по повод 21 години от подписването на Договора за присъединяване към Европейския съюз от България.

По думите ѝ този избор ни е дал възможност да се развиваме като част от най-големия икономически и ценностен съюз в света. "Днес нашият апел е ясен: да работим за по-силна европейска икономика — конкурентоспособна, иновативна и устойчива. Само така можем да гарантираме благоденствието на нашите граждани и стабилността на Съюза", посочва държавният глава.

Според Йотова сигурността на Европа трябва да се гради не само чрез укрепване на силите, но и чрез диалог и дипломация. В свят на нарастващи предизвикателства разумът, сътрудничеството и уважението към международното право са пътят към траен мир и сигурност, допълва тя.

На 25 април 2005 г. на тържествена церемония в Люксембург България и Румъния подписват договора за присъединяване към ЕС. От българска страна Договорът за присъединяване е подписан от президента Георги Първанов, министър-председателя Симеон Сакскобургготски, министъра на външните работи Соломон Паси и министъра по европейските въпроси Меглена Кунева. На 1 януари 2007 г. България официално става част от Европейския съюз.

Източник: БТА, Константин Костов    
