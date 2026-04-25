Продължават спасителните операции след масираните атаки в Украйна

Б роят на жертвите на масираната въздушна атака, която Русия тази нощ предприе в различни райони на Украйна, достигна 7, а ранените са десетки, предаде Ройтерс.

Руската армия атакува Украйна с повече от 660 ракети и дронове, много от които бяха насочени към град Днепропетровск. Една от ракетите порази жилищен блок, като голяма част от него се срути, написа в "Телеграм" началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа. Той добави, че изпод руините са били извадени четири тела.

Днес следобед, докато спасителни екипи търсеха оцелели между отломките на срутения блок, Русия нанесе нов удар. При тази атака бе убит един човек и седем са били ранени, каза още Ганжа, цитиран от Асошиейтед прес.

Кървава нощна руска атака срещу Украйна, има убити и ранени

Репортер на Ройтерс разказа как е видял дрон, прехванат от украинските системи за ПВО над разрушената жилищна сграда, докато спасителни екипи работят сред отломките.

Властите в Днепропетровск казаха, че при масираната атака срещу града са ранени повече от 30 души.

Двама души тази нощ бяха ранени и при удари с дронове в южната Одеска област. Нанесени са щети по жилищни сгради, пристанищна инфраструктура и автомобили, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Същевременно при украински атаки с дронове срещу руската Белгородска област бе убита жена, а мъж беше тежко ранен, предаде АП, позовавайки се на местните власти.

Руска въздушна атака в Днепър, най-малко 8 ранени

Румънското министерство на отбраната днес съобщи, че след снощните атаки са открити фрагменти от дрон в град Галац. Няма данни за пострдатали хора.

Москва всяка нощ изпраща по-малки вълни от дронове срещу Украйна и периодично предприема мащабни атаки със стотици безпилотни летателни апарати и десетки ракети, отбелязва Ройтерс.

"Русия преднамерено удължава терора си срещу нашия народ и продължава да атакува цивилна инфраструктура и жилищни сгради", заяви украинската министър-председателка Юлия Свириденко.

