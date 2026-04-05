Макрон губи ключови съюзници: Най-близкият му кръг започва да напуска властта

К лючови фигури от екипа на френския президент Еманюел Макрон започват да напускат постовете си, докато вторият му и последен мандат навлиза в решаваща финална фаза, пише Politico .

С приближаването на последната година от управлението му, редица съветници се оттеглят, което поражда опасения за вътрешната координация в Елисейския дворец и засилва усещането за "край на ерата Макрон", само година преди президентските избори във Франция.

Макрон няма право да се кандидатира за трети пореден мандат и в същото време не успява да прокара значителна част от законодателната си програма през фрагментирания парламент. Това кара част от служителите му да започнат да планират следващите си професионални стъпки още преди напускането му на властта.

През последните два месеца четирима висши съветници са напуснали екипа на президента, включително двама заместник-началници на кабинета, отговарящи за координацията на политиките в Елисейския дворец.

"Година преди края на мандата хората мислят преди всичко за собствените си кариери", казва съветник от министерството, пожелал анонимност.

Източник: БГНЕС

Очаква се още по-сериозен удар за екипа на президента. Неговият началник на кабинета Еманюел Мулен обмисля да напусне поста си, за да се кандидатира за ръководството на Банката на Франция, според източници, близки до президента. Длъжността на началник на кабинета се смята за една от най-влиятелните в изпълнителната власт, предвид силно централизирания стил на управление на Макрон.

"Има твърдо ядро от лоялисти около Макрон, което става все по-малко", казва бивш съветник от министерството.

"Всички знаят, че той е човекът, който взема всички решения", добавя той, "но тези ключови напускания означават, че ще трябва да се затегне управленската машина, за да се избегнат грешки."

Дори премиерът Себастиен Лекорню признава нарастващото усещане за край на политическия цикъл.

"Колкото повече наближаваме президентските избори, толкова повече ще има атмосфера на постепенно оттегляне, това е напълно нормално", заяви той в интервю за Le Figaro.

Напускания на ключови постове

Двама заместници на Мулен, Емили Пиет и Констанс Бенсусан, също напускат. Пиет поема ръководството на енергийната мрежова агенция RTE, а Бенсусан отива в семейната агенция CNAF.

По-рано тази година съветничка по Близкия изток Ан-Клер Лежандър напусна Елисейския дворец, за да оглави Арабския световен институт. Тя бе оценена като ключова фигура в дипломатическите усилия на Франция за признаване на палестинска държава.

Според източници, близки до Макрон, настоящият началник на кабинета Мулен мечтае да оглави Банката на Франция, но назначението му би било трудно, тъй като изисква парламентарно одобрение, а президентът няма мнозинство.

"Те искат да блокират номинацията само за да дразнят Макрон", твърди съюзник на президента.

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Бившият началник на кабинета на Франсоа Оланд Жан-Пиер Жюне смята, че подобна вълна от напускания е "сериозен сигнал" и може да промени вътрешните отношения в администрацията.

Той подчертава, че екипът на Елисейския дворец се нуждае от "нова кръв" и надеждни кадри, които да се справят с предизвикателствата на последната година от мандата.

Въпреки това, според анализатори, Макрон вероятно ще се опре на вече познати кадри от вътрешния кръг, вместо да привлича външни звезди.

Това може да доведе до управленски модел, фокусиран повече върху кризисно управление, отколкото върху нови политически инициативи в края на неговото управление.