Токсичен газ уби 16 души в Южна Африка

Н ай-малко 16 души, сред които три деца, са загинали в сряда при изтичане на токсичен газ в Южна Африка.

Издирвателните и спасителните екипи все още работят в района, опитвайки се да установят размера на жертвите.

Horrific tragedy strikes South Africa with 16 lives lost, including three children, due to a toxic gas leak in the Angelo settlement in the city of Boksburg. Emergency services initially reported 24 deaths but after a recount confirmed 16. #News #Worldhttps://t.co/i8YpvdnVA2 pic.twitter.com/BwU8Ls0SMe — The Jupyter Times (@JupyterTimes) July 6, 2023

Инцидентът е станал в квартал в град Боксбург в източните покрайнини на Йоханесбург, съобщиха от южноафриканската полиция.

От полицията съобщиха, че са загинали три деца на възраст 1, 6 и 15 години. Двама души са били откарани в болница за лечение, съобщиха от полицията.

At least 16 people, including three children aged 1, 6, and 15, were killed by a leak of a toxic nitrate gas in the South African city of Boksburg. https://t.co/f9UcAoqTJR — CityNews Toronto (@CityNewsTO) July 6, 2023

Говорителят на службата за спешна помощ Уилям Нтлади заяви, че смъртните случаи в сряда са причинени от изтичане на газ в барака в нелегалното селище Анджело.

Той каза, че течът е спрян и екипите претърсват 100-метров радиус около бутилката, за да проверят дали няма още жертви.

Нтлади каза, че телата все още лежат на земята "в района и около него", а съдебни следователи и патолози са на път към мястото на инцидента.

Той добави: "Не можем да преместим никого. Телата все още са на земята".

Нтлади каза, че според първоначалната информация, която властите са имали, бутилката е била използвана от незаконни миньори за обработка на злато в една барака.

Незаконният добив е широко разпространен в богатите на злато райони около Йоханесбург, където миньорите влизат в затворени и изоставени мини, за да търсят остатъци от залежи.

Премиерът на южноафриканската провинция Гаутенг Паняза Лесуфи заяви, че се провеждат разследвания, за да се установи какъв вид газ е бил използван.

BREAKING NEWS: At least 24 bodies – among them women and three children – have been found after a gas cylinder exploded at Angelo squatter camp in Boksburg in the city of Ekurhuleni https://t.co/W5VbZN6amW — Scrolla Africa (@ScrollaAfrica) July 5, 2023

Той каза, че най-малката жертва е едногодишно дете.

Той добави: "Това изобщо не е приятна сцена, не е приятна сцена. Тя е болезнена, емоционално изтощителна и трагична".

Боксбург е същият град, в който 41 души загинаха, след като камион, превозващ газ, се заклещи под мост и се взриви на Бъдни вечер, припомнят от изданието.