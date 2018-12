Турският президент Реджеп Тайип Ердоган днес обвини израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в извършване на "държавен терор".

Нетаняху, ти си тиранин, каза Ердоган пред поддръжници в Истанбул, като обвини Израел в "убийството на десетки хиляди невинни мъже, жени и деца на всякаква възраст в Палестина". Ердоган, който е поддръжник на палестинците, заяви, че осъжда "извършваните от Израел масови убийства и престъпления срещу човечеството".

Изявлението на Ердоган бе направено, след като в събота премиерът на Израел обвини Турция, че "избива" кюрди. "Нетаняху критикува неправилния човек. Като президент на Турция аз помагам на угнетените. А израелският министър-председател сее зло", отговори днес Ердоган.

Междувременно днес израелският премиер окачестви Ердоган като "антисемитски тиранин", който е "обзет от Израел".

