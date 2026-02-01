Мелони се ядоса: Насилие, палежи, бомби и атаки

И талианският премиер Джорджа Мелони се срещна днес в Торино с полицейски служители, пострадали във вчерашните сблъсъци, при демонстрация срещу закриване на либерален социален и културен център, предаде АНСА.

Мелони посети в болницата „Молинете“ двама от ранените в сблъсъците служителите на службите за сигурност. Визитата ѝ там продължи 10 минути и после тя съобщи, че е насрочила за утре заседание на правителството, на което ще се обсъдят заплахите за обществения ред.

„Това, което се случи днес в Торино, по време на протестния марш срещу изгонването на сградата „Аскатасуна“, е сериозно и неприемливо. Легитимното изгонване от незаконно окупирана сграда беше използвано като претекст за разгръщане на насилие, палежи, бомби и организирани атаки, дори до степен на нападение над полицейско бронирано превозно средство. Изображенията на нападнатия служител говорят сами за себе си: това не са протестиращи, а лица, действащи като врагове на държавата. Жертвите бяха служители на реда, принудени да се изправят пред реална градска война, и няколко журналисти, нападнати, докато изпълняваха работата си“, заяви Мелони в X.

„Изказвам пълната си солидарност с тях, както и с пострадалите граждани, които платиха цената на сляпото и умишлено насилие. Това не е нито несъгласие, нито протест: това са насилствени атаки, насочени срещу държавата и тези, които я представляват. И поради тази причина те трябва да бъдат третирани такива, каквито са, без отстъпки или оправдания. Правителството е изпълнило своята част, като е засилило инструментите за борба с безнаказаността. Сега е от съществено значение съдебната власт също да изпълни изцяло своята роля, за да предотврати повторение на небрежността, която в миналото е отменяла свещени мерки срещу онези, които опустошават градовете ни и атакуват онези, които ги защитават. Защитата на законността не е провокация: това е дълг. Държавата не отстъпва пред насилието на фалшивите революционери, свикнали с безнаказаност, и недвусмислено застава на страната на онези, които носят униформа, тези, които предоставят информация, и тези, които спазват правилата на гражданското съвместно съществуване“, добави Мелони.

Реакции на сблъсъците дойдоха и от министъра на отбраната Гуидо Крозето и от вицепремиера Матео Салвини, които също осъдиха проявите на насилие.

Най-малко 100 полицейски служители бяха ранени вчера по време на сблъсъците в Торино, посочва „РАИ Нюз“, като се позовава на местните власти. Сред тях има 96 полицаи, 7 членове на Финансовата гвардия и 5 карабинери.

Задържани бяха 10 души. Няма информация за пострадали демонстранти.

Протестите бяха насочени срещу закриването на центъра „Аскатасуна“, който от десетилетия е средище в Торино на социалисти и леберали. Центърът беше затворен малко преди Коледа

Според организаторите в протеста са участвали около 50 000 души. Сред тях е имало и хора, носещи палестински знамена.

По време на сблъсъците с полицията в края на протеста, по полицаите са хвърляни камъни, коктейли „Молотов“ и други предмети. Подпалени са контейнери за боклук, както и полицейски бус. Един полицай е бил удрян и с чук по време на сблъсъците, а кадрите от тази атака се появиха в интернет.

Полицията отговори със сълзотворен газ и водно оръдие, за да разпръсне демонстрантите.

Екип на телевизия „РАИ“ също е пострадал по време на сблъсъците в Торино.