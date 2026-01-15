Европейският съд осъди Италия за полицейско насилие

Е вропейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди днес Италия за прекомерно използване на сила по време на ареста на мъж, който е бил държан прикован на земята в продължение на двадесет минути, предаде "Франс прес".

Събитията датират от 3 март 2014 г. във Флоренция, когато "четирима полицаи са повикани, след като мъж, който е "във видимо състояние на възбуда и стрес" е нападнал таксиметров шофьор и минувач, после се е опитал да спре автомобили, за да влезе в тях и е повредил имущество. "След няколко неуспешни опита да го успокоят, карабиниерите го повалят на земята и го обездвижват в легнало положение с лице надолу", се посочва в решението на съда в Страсбург.

Въпреки че ЕСПЧ смята намесата на полицаите за легитимна, тъй като поведението на мъжа е могло да застраши неговия живот и този на другите, съдът заявява, че не вижда по какъв начин задържането му в такава позиция "в продължение на 20 минути, след като са му били поставени белезници, въпреки че мъжът очевидно не е реагирал, е било абсолютно необходимо."

Медицинската експертиза, направена след смъртта на мъжа, заключава, че той е починал поради съвкупност от фактори - остра кокаинова интоксикация, стрес, причинен от обездвижването и опитите на невменяемия да се освободи от легналото положение, в което е бил държан.

През 2016-2017 г. тримата италиански полицаи са осъдени за убийство по непредпазливост. В следващата година Касационният съд на Италия отменя решението, като посочва, че полицаите не са осъзнавали сериозността на ситуацията и нейните последствия.

В решението си ЕСПЧ подчертава пропуските в разследването, в обучението на служителите на реда за прилагането на техниките за обездвижване на арестувани и действащите по това време разпоредби в Италия, които предвиждат как да се постави задържаното лице в подобна позиция без риск за здравето и живота му.

Съдът заключава, че е налице нарушение на член 2 за правото на живот от Европейската конвенция за правата на човека и осъжда Италия да изплати 140 000 евро за морални вреди на седем от жалбоподателите, близки на починалия мъж, както и 40 000 евро съдебни разноски.