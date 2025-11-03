Напрежение преди процес за убийството на 19-годишен футболен фен, използваха сълзотворен газ

П олицията използва сълзотворен газ, за ​​да прекъсне сблъсъци пред съдебната палата в Солун рано тази сутрин, малко преди началото на апелативния процес за убийството на 19-годишен футболен фен през 2022 г., предаде „Катимерини“.

Група маскирани лица хвърляха предмети по събралите се на стъпалата на съдебната палата хора, съобщиха местните медии. Полицията за борба с безредиците, разположена на мястото на инцидента, отговори със сълзотворен газ, за ​​да възстанови реда. По-късно двама души бяха арестувани, съобщават медиите.

Гърция съди полицаи за убийството на младеж

Делото, което привлече националното внимание като ярък пример за насилие от страна на феновете в гръцкия футбол, се разглежда от Апелативния съд със смесени журита в Солун, припомня „Катимерини“.

Дванадесет привърженици на ПАОК са подсъдими. Седем бяха осъдени преди това на доживотен затвор и допълнителни присъди като съизвършители на умишлено убийство, докато петима други получиха по-леки присъди като съучастници.

Обвинения в Солун за убийството на Тоско Бозаджийски

Очаква се производството по обжалването да започне официално, след като бъдат изслушани предварителните искания, включително потенциални искания за отлагане. Съдът не е обвързан от първоначалната присъда, след като бившият ръководител на Апелативната прокуратура в Солун Никос Калидис подаде обжалване през юли 2023 г., с което поиска по-тежки присъди.

Младият футболен фен беше пребит и смъртоносно намушкан от привърженици на съперников отбор през февруари 2022 г. в квартал Харилау в Солун, припомня гръцкото издание. Убийството му предизвика национално осъждане и подновени призиви за справяне със спортното насилие в Гърция.