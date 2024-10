Южна Корея възнамерява да изпрати свой екип в Украйна

Ю жна Корея възнамерява да изпрати свой екип в Украйна, който да наблюдава и анализира разполагането на севернокорейски войници, за които се твърди, че ще се бият на страната на Русия, заяви днес служител на президентската канцелария в Сеул, цитиран от Ройтерс.

Сеул и неговите съюзници смятат, че най-малко 11 000 севернокорейски войници са били изпратени в Русия, а над 3000 от тях вече са разположени близо до фронтовата линия в Украйна.

Южна Корея: Войски на КНДР може да се разположат на фронта в Украйна

Междувременно южнокорейският президент Юн Сук-йол обсъди въпроса с премиера на Канада Джъстин Трюдо. Според съобщение на президентската администрация в Сеул Трюдо е заявил, че разполагането на севернокорейски войски в руско-украинската война вероятно ще доведе до ескалация на конфликта.

