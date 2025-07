Напаст от скакалци връхлетя Украйна

Х иляди скакалци са нападнали южна Украйна, като властите обвиняват Русия за щетите, които нейните войски са нанесли върху земеделските земи и инфраструктурата, пише Politico .

Макар това да не е първият случай, в който Украйна е засегната от нашествия на скакалци, проблемът тази година е по-сериозен. Един от най-засегнатите райони е мястото на бившия водоем Каховка, който пресъхна, след като руските войски взривиха язовирната стена през 2023 година, опитвайки се да спрат настъплението на украинските сили.

„Нека бъдем честни, в най-голяма степен основната причина за това е войната… Изоставените земеделски земи близо до линията на съприкосновение, разрушаването на Каховската хидроелектрическа централа. Нашествието на скакалци е последствие от руския екоцид срещу Украйна“, заяви Вадим Чайковски, заместник-ръководител на Държавната служба за безопасност на храните и защита на потребителите, пред аграрния новинарски сайт Latifundist.

По думите на Чайковски, огнища на скакалци са се появявали в зоните на конфликта от 2022 година насам. През 2023 г. скакалци са били засечени в Донецка, Запорожка и Херсонска област, а през 2024 г., в два района на Харковска област.

Въпреки това, предишните нашествия са били значително по-малки в сравнение с настоящата година, подчертава той.

