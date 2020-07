Нападение в Берлин, 11 души са ранени

О пит за обир на банков клон в Берлин. 11 души са пострадали от лютив спрей, с който е било пръскано вътре в сградата. Четирима от пострадалите са откарани в болница.

По първоначална информация, четирима нападатели влезли в банков клон в търговски център и пръскали със спрей. Те успели да избягат.

Започнала е мащабна операция по издирването им, в която са се включили голям брой полицейски служители.

На мястото са пристигнали много линейки, както и екипи на пожарната.

