Намерени са подслушвателни устройства в зала за заседания на полското правителство

П олските специални служби откриха и премахнаха подслушвателни устройства в зала в град Катовице, където трябваше да се проведе заседание на полското правителство днес, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на говорителя на координатора на специалните служби.

Агенцията посочва, че Полша е разпределителен транспортен възел за военните доставки на Запада за Украйна по време на съпротивата на Киев срещу продължаващата трета година руска инвазия и съответно Варшава е с повишено внимание за всякакви признаци на шпионска дейност.

Listening devices have been discovered in a room where the Polish government is meeting today.



The cabinet is gathering in Katowice, where @donaldtusk and Ursula @vonderleyen are separately due to speak at the European Economic Congress https://t.co/iQLw9KhFlX