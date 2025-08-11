Свят

Двама японски боксьори починаха от мозъчни травми в една и съща боксова гала

Японската боксова комисия обяви, че всички мачове за титли на OPBF ще бъдат намалени от 12 на 10 рунда

11 август 2025, 14:09
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Д вама японски боксьори починаха от мозъчни травми, получени в отделни двубои на една и съща боксова гала в зала „Коракуен Хол“ в Токио, съобщи CNN.

На 2 август 28-годишният Шигетоши Котари се срина веднага след края на 12-рундов двубой, завършил с равен резултат срещу шампиона на Ориенталската и Тихоокеанската боксова федерация (OPBF) в категория „суперперо“ Ямато Хата.

Той бе опериран по спешност заради субдурален хематом - състояние, при което между мозъка и черепа се събира кръв - но почина в петък.

„Почивай в мир, Шигетоши Котари,“ написа Световната боксова организация (WBO) в социалните мрежи. „Боксовият свят скърби за трагичната загуба на японския боец Шигетоши Котари, който почина вследствие на травмите, получени в двубоя му за титла на 2 август.

‘Воин на ринга. Боец по дух. Отиде си твърде рано. Мислите и молитвите ни са с неговото семейство, екип и цялата японска боксова общност.’“

В събота, само ден по-късно, друг 28-годишен боксьор - Хиромаса Уракава - почина след същия тип травма, получена при загуба с нокаут от Йоджи Сайто. И той беше подложен на краниотомия в опит да бъде спасен.

„Тази съкрушителна новина идва само дни след смъртта на Шигетоши Котари, който загина от травми, получени в мач на същата гала,“ заяви WBO в ново изявление. „Изразяваме най-дълбоките си съболезнования на семействата, приятелите и японската боксова общност в този изключително тежък момент.“

В отговор на трагедиите, Японската боксова комисия обяви, че всички двубои за титли на OPBF ще бъдат намалени от 12 на 10 рунда.

По-рано тази година ирландският боксьор Джон Кууни почина седмица след като бе приет в интензивно отделение, след загубата си в мача за титлата „Келтик“ в категория „суперперо“ срещу Нейтън Хауълс в Белфаст

Източник: CNN    
бокс смърт на боксьори мозъчни травми Япония трагедия Шигетоши Котари Хиромаса Уракава Коракуен Хол OPBF правила в бокса
