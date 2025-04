Хаос в кината: TikTok тенденцията "Chicken Jockey" предизвика безредици по време на "Minecraft"

К инозалите отправиха предупреждение, че ще гонят зрители, които се присъединят към сензационната тенденция в TikTok, насърчаваща прекъсване на прожекциите на хитовия филм Minecraft, пише The Guardian.

Сензационната тенденция “Chicken Jockey”

Chicken jockey!



A TikTok-fueled viral trend encouraging mayhem during screenings of #AMinecraftMovie is causing some theaters to kick out moviegoers, while employees are getting pushed to their limits: https://t.co/P0yCQoixzS pic.twitter.com/IoWUF9SibF