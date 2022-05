TikTok присъди първите си награди на кинофестивала в Кан

П латформата TikTok, която стана официален партньор на кинофестивала в Кан, присъди първите си награди за видеоклипове, излъчени на нея, предаде АФП.

За Клодия Коше, която получи наградата за сценарий, платформата дава свобода да твори на дебютиращи кинотворци. По професия тя е театрална актриса, но е започнала да снима клипове с телефона си по време на ограничителните мерки срещу Ковид-19 през 2020 г.

Наградата спечели за триминутното видео "Модерна принцеса".

"TikTok ми дава свобода да творя и публика", обясни тя. Коше вече има 250 000 абонати. За конкурса е заснела видео на сериозна тема - за насилието над жените, макар и посетителите на платформата да предпочитат по-скоро забавни видеа.

Анжел Диабан от журито каза, че участващите видеа са много по-добре структурирани от обичайните за платформата.

Инициаторът на конкурса Ерик Гарандо, директор на TikTok Франция, каза, че десетки хиляди творци са участвали в него. Като бивш президент на Националния киноцентър той заяви, че Тик Ток се връща "към корените на киното, в епохата на "минутата Люмиер".

"Днес киното е понякога малко "затлъстяло" и TikTok предлага по-кратка алтернатива с по-интензивно преживяване", обясни той.

Голямата награда на конкурса спечели словенецът Матей Риманич с няма черно-бяла любовна история, в която 80-годишна двойка си изпраща послания по хартиени самолетчета.

В журито са участвали също Каби Лейм - вторият най-следван човек в платформата и френско-сенегалският режисьор Рити Пан, представител на ангажираното кино, избран за негов председател.

Khaby Lame asked for reax to #TikTokShortFilm submissions and says he’s very happy to participate and check out comedy, sad stories and see the variety of videos. “Peace and love.” ✌🏼 pic.twitter.com/2I4U6UUCg3