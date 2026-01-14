Свят

Русия атакува родния град на украинския президент Володимир Зеленски

В Киев и редица области в Украйна снощи бе обявена въздушна тревога

14 януари 2026, 09:28
Русия атакува родния град на украинския президент Володимир Зеленски
Източник: БТА/АР

П ожар избухна тази нощ в многоетажен жилищен блок в украинската столица Киев след руско нападение, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на началника на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

Става въпрос за 16-етажен блок, уточни киевският кмет Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

В Киев и редица области в Украйна снощи бе обявена въздушна тревога.

Беше атакуван и родният град на украинския президент Володимир Зеленски - Кривой рог, в резултат на което повече от 45 хиляди абонати останаха без ток, а над 700 сгради - без отопление, съобщи ръководителят на военната администрация там Олександър Вилкул, цитиран от Ройтерс.

Според украинските военновъздушни сили от 18:30 ч. местно време вчера (също и българско) Украйна е била атакувана със 113 дрона и 3 балистични ракети "Искандер-М". Свалени са 89 безпилотни летателни апарата и 1 ракета, обяви украинската армия.

Източник: Иво Тасев, БТА    
Руска атака Киев Пожар Украйна Кривой рог Безпилотни самолети Ракетни удари Въздушна тревога Без ток и отопление Жилищен блок
Последвайте ни

По темата

Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора в Кюстендил

Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора в Кюстендил

Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите, свързани с еврото

Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите, свързани с еврото

Предлагат 80 евро такса за регистрация на домоуправител

Предлагат 80 евро такса за регистрация на домоуправител

pariteni.bg
Бързото зареждане се оказва основна причина за деградация на батериите

Бързото зареждане се оказва основна причина за деградация на батериите

carmarket.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 3 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 3 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 3 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 3 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

„Еднократни агенти“: Как Русия използва украинци за атаки в ЕС

Свят Преди 18 минути

Руски шпиони вербуват украинци чрез Telegram и онлайн платформи за палежи, вандализъм и саботаж в Европа

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

България Преди 19 минути

Празникът трае три дни

<p>Тръмп изпревари Байдън по едностранни въздушни удари</p>

При Тръмп за година САЩ нанесоха почти толкова удари, колкото при Байдън за цял мандат

Свят Преди 54 минути

При предишния президент - демократа Джо Байдън, САЩ са нанесли за четири години 694 въздушни удара

Антиправителствен протест в Иран

BBC: Авторитарните режими умират постепенно, после внезапно. А Иран?

Свят Преди 55 минути

Как умира един авторитарен режим? Както Ърнест Хемингуей казва за фалита – постепенно, после внезапно. Но Иран все още не е във внезапната фаза

Нов рекорд на бюджетния дефицит в САЩ през декември

Нов рекорд на бюджетния дефицит в САЩ през декември

Свят Преди 1 час

Негативната тенденция се дължи на безпрецедентните разходи, раздути от промени в графика за превеждане на социални помощи и плащане на данъци

Делси Родригес

Социалната мрежа „Екс“ отново е достъпна във Венецуела

Свят Преди 1 час

Отварят за скиори Витоша и Беклемето

Отварят за скиори Витоша и Беклемето

България Преди 1 час

Дългоочакваният старт на сезона е с нощно каране

Седем защитени лешояди открити отровени в котленския Балкан

Седем защитени лешояди открити отровени в котленския Балкан

България Преди 1 час

Според д-р Руско Петров, който активно работи по програмата за възстановяване на лешоядите в България, става дума за убийство

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Свят Преди 1 час

САЩ ще действат "много категорично", ако иранските власти започнат да екзекутират демонстранти, предупреди на този фон президентът Доналд Тръмп

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Свят Преди 1 час

Руско нападение остави без ток десетки хиляди абонати в родния град на Зеленски

Катастрофата в Тайланд, при която кран падна върху преминаващ влак

Смъртоносен инцидент в Тайланд: кран смачка влак, над 20 загинали“

Свят Преди 1 час

Тръмп показа среден пръст след викове, че е „защитник на педофили“ (ВИДЕО)

Тръмп показа среден пръст след викове, че е „защитник на педофили“ (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Белият дом определи реакцията му като уместна

Кийфър Съдърланд

Скандал в Холивуд: Кийфър Съдърланд е арестуван след нощен инцидент

Любопитно Преди 2 часа

59-годишният Съдърланд е бил задържан след сигнал за нападение над шофьор

Жената, която изчезна след автомобилна катастрофа, след това "се появи" хиляди пъти

Жената, която изчезна след автомобилна катастрофа, след това "се появи" хиляди пъти

Свят Преди 2 часа

След като се измъкнала от отломките и се взирала в другия шофьор в състояние на дезориентация, 37-годишната Патриша Мийхан се отвърнала от сцената, от колата си и от предишния си живот, и изчезнала в нощта в близко поле

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

България Преди 2 часа

При повишаване на заболеваемостта от грип и ОРЗ се препоръчва носенето на защитна маска на закрити обществени места

Лекар предупреждава за скрита заплаха във всеки дом

Лекар предупреждава за скрита заплаха във всеки дом

Любопитно Преди 2 часа

Домашният прах: Каква е скритата му опасност?

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Отварят за ски Витоша и Беклемето

sinoptik.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg

От екранна любов до публичен удар: Крис Нот се обърна срещу Сара Джесика Паркър с грозна нападка за наградта й "Златен Глобус"

Edna.bg

Днес почитаме паметта на една светица и просветителка: Ето кой има имен ден...

Edna.bg

Дунав обяви раздяла с крило

Gong.bg

В Челси назначили "шпионин" до Мареска заради контузиите

Gong.bg

ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат

Nova.bg

Кран падна върху влак в Тайланд, 22 души загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg