Изтощена майка звънна в полицията: „Аз съм спешният случай“

„Изтощена“ майка на четири деца разкри защо е решила да се обади сама на полицията в момент на отчаяние. Когато Кайли Граймс от щата Юта се обадила на спешния номер 911 през юли, това не било за да съобщи за престъпление или медицинска спешност.

Съпругът ѝ работел до късно, а тя била сама вкъщи с четирите им малки деца. Тя била „напълно изцедена“, след като в продължение на седмици не била спала повече от два часа без прекъсване. Било почти 22:00 ч., вечерята още не била сервирана, а бебето ѝ дъвчело стайно растение.

„Имах чувството, че всичко се стовари наведнъж. Бях напълно изтощена след месеци живот с почти никакъв сън“, спомня си тя в ексклузивен разговор с Daily Mail. „Съпругът ми работеше до късно и не беше вкъщи. Бях изтощена във всеки смисъл – физически, психически и емоционално“.

Граймс обясни, че на две от децата ѝ наскоро е била поставена диагноза диабет тип 1, което допълнително увеличило стреса, който вече съпътствал живота ѝ като майка на четири деца.

„Дните и нощите ми се въртяха около аларми, проверки на кръвната захар, постоянен страх и отговорност, която никога не спираше“, каза тя. „Не спях дълго време без прекъсване и имах чувството, че нервната ми система е постоянно на максимални обороти. Чувствах се празна и претоварена“.

Тя си спомня, че стигнала до преломния момент, след като най-малкият ѝ син, на 15 месеца, „се добрал до едно стайно растение“ и започнал да яде пръстта.„Започна да се дави. Овладях ситуацията и се обадих в центъра за контрол на отровите, но когато всичко утихна, осъзнах, че аз не съм добре. Имах нужда от незабавна помощ и подкрепа“, обясни тя.

Граймс решила да се обади на 911 и когато диспечерът я попитал какъв е спешният случай, тя му казала, че „тя самата е спешният случай“. „Обясних, че съм претоварена и психически нестабилна. Диспечерът беше уравновесен, спокоен и прие ситуацията сериозно“, разказва тя.

Диспечерът останал на линията с нея, докато полицаите пристигнали. След като дошли и „се уверили, че всички са в безопасност“, Граймс обясни, че те просто седнали с нея, докато тя излива всичко, което ѝ тежи.

„Един от първите реагирали ми позволи да сложа главата си на рамото му, докато плачех. Всички седяха с мен и слушаха тревогите и разочарованията ми“, сподели тя.

След като се успокоила, полицията уредила кризисен терапевт да се свърже с нея. След това си тръгнали, а тя продължила вечерта си по обичайния начин – приготвила вечеря и сложила децата да спят.

И макар на пръв поглед да не изглеждало като нещо значително, простото обаждане до полицията променило всичко за нея. „Вътрешно нещо се пречупи“, продължи тя. „Със съпруга ми осъзнахме, че не можем да продължаваме да правим всичко сами. Започнахме да позволяваме на хората да ни помагат… дори с малки, ежедневни неща. Част от помощта беше съвсем проста — като пазаруване или взимане на децата от училище.

Друга помощ беше по-сложна, особено докато членовете на семейството се учат как да се грижат за най-малкото ни дете, чиито медицински нужди могат да бъдат предизвикателство дори за професионалисти“, разказва Кайли.

Сега Граймс заяви, че се намира в „много по-стабилно състояние“ и е по-„наясно с границите си“. „Вече не чувствам, че нося всичко сама. Знанието, че хората са готови да се появят и да помогнат дори по малки начини, направи огромна разлика“, каза тя.

Наскоро Граймс сподели в социалните мрежи снимка от момента, в който полицията се появила на вратата ѝ, като написа: „Обадих се на полицията заради себе си“.

Публикацията намери отзвук сред родители по целия свят, като хиляди се втурнаха към секцията с коментари, за да изразят подкрепата си. Граймс призна, че макар да се е „страхувала да не бъде осъдена или неразбрана“, е смятала за важно да го публикува.

„Споделих видеото, защото знам, че има и други хора, които се грижат за близки и се чувстват претоварени и изолирани, и исках те да видят, че не са сами“, обясни тя. „Никога не съм си представяла, че ще докосне толкова много хора или ще достигне до толкова широка аудитория… това ми отвори очите, че всеки преживява нещо свое“, казва още Граймс.

В крайна сметка тя се надява другите да научат от историята ѝ, че можеш да бъдеш страхотен родител и все пак да разчиташ на подкрепата на другите. „Да обичаш децата си дълбоко не те прави имунизиран срещу прегаряне“, подчерта тя.

„Да потърсиш помощ… не означава, че си неспособен, а че си човек. И понякога най-смелото нещо, което можеш да направиш, е да признаеш, че имаш нужда от подкрепа“, казва в заключение Кайли.