България

Лена Бориславова извън листите, Кирил Петков остава в ПП: Денков очерта рамката за предсрочния вот и коалицията с ДБ

Той подчерта, че не става дума за "наказателна акция" срещу бивши членове на партията

26 януари 2026, 10:59
Лена Бориславова извън листите, Кирил Петков остава в ПП: Денков очерта рамката за предсрочния вот и коалицията с ДБ
Източник: БТА

"Продължаваме Промяната" подготвя рамка за предсрочния вот, подреждането на листите и условията за партньорство с "Демократична България". Това заяви в ефира на БНТ съпредседателят на ПГ "Продължаваме Промяната - Демократична България" Николай Денков след заседание на формацията, на което е даден мандат за преговори и подписване на коалиционно споразумение.

По думите на Денков, целта на заседанието е била да се изяснят принципите, по които коалицията ще продължи напред:

"Искахме максимално бързо да се изяснят правилата за подреждане на листите, за да можем да се обърнем към избирателите с това, което е най-важно за тях. Когато има доверие към хората в листите, това доверие може да бъде предадено и на избирателите."

Той подчерта, че не става дума за "наказателна акция" срещу бивши членове на партията:

"Тези хора са взели свое решение, като не са се съобразили с изискванията на устава на "Продължаваме Промяната". Това не е политика на "Демократична България", а на коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България".

"Продължаваме промяната" подписва предизборно споразумение с ДБ и ИБГНИ

Според Денков коалиционните отношения изискват взаимно уважение:

"Ако искаме да работим заедно, ние уважаваме съображенията на партньорите си и очакваме същото към нас. Те също имат изключени свои бивши членове и не сме канили никого от тях в нашите листи."

По думите му, ако тези принципи не бъдат спазени, това би поставило коалицията под въпрос.

По темата за евентуално общо политическо бъдеще с проект, свързван с президента Румен Радев, Денков посочи, че това е различен тип разговор:

"Когато става дума за други политически участници, въпросът е какви са приоритетите за България и как ще бъдат реализирани."

ПП даде мандат за коалиция с ДБ за предстоящите избори

Той очерта приоритетите на "Продължаваме Промяната":

"Нашата котва в тази сложна международна обстановка е Европа. Искаме модерна България – с модерно образование, здравеопазване, високи доходи и конкурентна икономика."

По думите му, отговорът дали това може да бъде обща визия с Румен Радев зависи от самия президент:

"Той все още не е казал какви са неговите приоритети, с кои хора ще ги реализира и как си представя бъдещето на България."

Относно включването на кандидати от гражданското общество и протестите, Денков подчерта, че водещо е доверието:

"Ще поканим хора, на които имаме доверие. Нужно е да има комбинация от хора с опит и хора с нова енергия. Именно тази комбинация е печеливша."

По темата за Лена Бориславова и Кирил Петков Денков заяви, че решението на Бориславова да не участва в следващите избори е лично, а Петков остава част от ПП, но не е заявил желание да бъде в листите.

ПП: Не виждаме условия за правителство, оставаме опозиция

Николай Денков коментира и изборните правила, като заяви, че партията настоява за решения, които гарантират честен вот:

"Сегашните правила създават възможности за грешно отчитане на резултатите. Затова настоявахме за отпечатване на протоколи от машините."

Той се обяви против промени в последния момент и срещу въвеждане на скенери без достатъчно време за тестване.

ПП и ДБ сключиха коалиционно споразумение

По думите му ключова роля за честните избори има Министерството на вътрешните работи:

"Много от проблемите се случват преди изборния ден – с купуване на гласове и различни схеми. Хората в МВР знаят кои са купувачите и къде се случва това."

Денков каза още, че директорите на областните дирекции на МВР, които са свързани с подобни практики, трябва да бъдат сменени.

Той коментира и необходимостта от ратификация на споразумението за членството на България в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп от Народното събрание:

"Преди да се подпише такъв документ, трябва да се направи юридически преглед дали той съответства на Конституцията, на Хартата на ООН и на Закона за международните договори."

Подчерта, че проблемът не е във външните партньори, а в неспазването на процедурите в България. От "Продължаваме Промяната" ще сезират Конституционния съд заради съмнения за нарушение на Конституцията.

Източник: БНТ    
Продължаваме Промяната Демократична България Коалиция ПП ДБ Предсрочни избори Изборни листи Николай Денков Честен вот Приоритети на България МВР Конституционен съд
Последвайте ни

По темата

Над 1000 ученици „изчезват“ между 7-и и 12-и клас: Какво се случва

Над 1000 ученици „изчезват“ между 7-и и 12-и клас: Какво се случва

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Огнен ад в Липница: Покрив се срути върху бебе, докато близначката му издъхва в ръцете на спасителите

Огнен ад в Липница: Покрив се срути върху бебе, докато близначката му издъхва в ръцете на спасителите

Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Какво може да яде куче на 40 дни

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 13 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 13 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 15 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Терзиев: Финансова &quot;дупка&quot; зее в транспорта, през февруари може да не стигнат пари за заплати</p>

Васил Терзиев: Финансова "дупка" зее в транспорта, през февруари може да не стигнат пари за заплати

България Преди 17 минути

Към момента няма гласуван държавен бюджет и не са получени всички средства за миналата година, заяви кметът

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Свят Преди 43 минути

Джан Юся е обвинен в изтичане на информация за програмата на страната за ядрени оръжия на САЩ и приемане на подкупи

Снимката е илюстративна

Изтощена майка звънна в полицията: „Аз съм спешният случай“

Любопитно Преди 1 час

<p>Георгиев: Никой не е упражнявал натиск върху правителството за решението за Съвета за мир</p>

Георг Георгиев: Никой не е упражнявал натиск върху правителството за решението за Съвета за мир

България Преди 1 час

Нашата дипломация е достатъчно умна, за да не се стига до негативни последици от всякакъв характер, каза още Георгиев

Брутален побой пред дискотека в Разград: Извадиха очната протеза на мъж след скандал

Брутален побой пред дискотека в Разград: Извадиха очната протеза на мъж след скандал

България Преди 1 час

Полицията задържа двама братя, атакували своята жертва с юмруци и ритници в центъра на града

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Технологии Преди 1 час

Компанията имаше големи амбиции за Apple Intelligence, но не успя да ги реализира. За тази година е подготвила мащабна смяна на стратегията си, която включва нов подход и фокус над браузъра Safari и гласовия асистент Siri

Принц Хари има две мисии в Афганистан

„Загубих приятели там“ – принц Хари с остър отговор към Тръмп

Свят Преди 1 час

В интервю за Fox News на 22 януари Тръмп постави под въпрос дали съюзниците от НАТО биха „били там“, ако Съединените щати „някога се нуждаят от тях“

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Свят Преди 1 час

Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията, добави той

.

Китайският капан: Как търгуват Москва и Пекин

Свят Преди 2 часа

Обемът на търговията между Русия и Китай е спаднал за първи път от пет години насам

Кратката дрямка възстановява мозъка и подобрява ученето

Кратката дрямка възстановява мозъка и подобрява ученето

Любопитно Преди 2 часа

Проучване в списание "NeuroImage" показва, че дори кратка почивка може да помогне на мозъка да се възстанови и да подобри способността си да учи

<p>Силна музика и шум от бормашина: Междусъседски скандал ескалира до стрелба</p>

Силна музика и шум от бормашина: Междусъседски скандал в София ескалира до стрелба с газов пистолет

България Преди 2 часа

Скандал между съседите завършил със стрелба

Доналд Тръмп

Белият дом показа Доналд Тръмп с пингвин - интернет избухна

Свят Преди 2 часа

Михаел Шумахер

Огромна промяна за Михаел Шумахер, вече не е прикован на легло

Свят Преди 3 часа

Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

Свят Преди 3 часа

Руското Министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 40 украински дрона през нощта

Зимна буря парализира летища в САЩ

Зимна буря парализира летища в САЩ

Свят Преди 3 часа

Експерти предупредиха, че възстановяването на въздушния трафик може да отнеме дни

Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

България Преди 3 часа

Нападнатият твърди, че бившият кмет на града Мариян Цонев и синът му Георги са нападателите, а жертвата е бил свидетел срещу управника по дело за купуване на гласове

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Йорданка Христова сподели рядка снимка от 1967 г. и върна феновете назад във времето

Edna.bg

Майките на Тейлър Суифт и Травис Келси заедно на фестивал

Edna.bg

Срам и хаос! Новият "Ноу Камп" протече като водопад

Gong.bg

Безапелацонен Синер подчини сънародник и продължава мощно към защитата на титлата в Мелбърн

Gong.bg

„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград

Nova.bg

Две деца загинаха при пожар в къща във Врачанско

Nova.bg