Менопаузата и акнето: "Твърде млади за бръчки, твърде стари за пъпки“

За повечето жени има два „пика на акне“ – един през юношеството и друг по време на перименопаузата и менопаузата

26 януари 2026, 10:48
М енопаузата често се свързва с горещи вълни и промени в настроението. Но има един неочакван симптом, който може да върне жените към кошмарите от тийнейджърските години и да разклати самочувствието им. предаде New York Post.

Проучвания показват, че по-голямата част от жените съобщават за кожни проблеми с напредването на възрастта – по-специално такива, които може да не са изпитвали от тийнейджърските си години.

Д-р Ейми Векслер, дерматолог и психиатър с двойна бордова сертификация в Манхатън, е специализирана в лечението на жени в перименопауза и менопауза, които се борят с акне – понякога за първи път в живота си.

10 мита за менопаузата, които експертите отхвърлят

„За тях това е просто ужасно, защото никога не са го имали – толкова им е чуждо“, каза тя пред Fox News Digital. „Има толкова много психологически припокривания и ефекти от акнето върху хората по отношение на понижаване на самочувствието и самоувереността, както и причиняване на тревожност и понякога депресия.“

Парадоксът на средната възраст

„Има много жени, които са били без акне в продължение на 20 години, а след това, започвайки около 40-годишна възраст, отново започват да получават обриви“, каза тя. „И този път те са съсредоточени около долната част на лицето, брадичката и челюстта, където обикновено се появява хормоналното акне.“

„Жени често идват при мен, на възраст от 35 до 55 години, оплаквайки се от бръчки и пъпки – и те се чувстват твърде млади за бръчките си и твърде стари за пъпките си“, каза тя.

Докато мъжете, които имат генетична предразположеност към акне, могат да продължат да получават обриви и в по-късна възраст, при жените „има специфичен хормонален компонент от края на 30-те до началото на 50-те години, около перименопаузата и менопаузата“.

Обривите обикновено спират, когато менопаузата приключи, каза Векслер.

Някои проучвания предполагат, че приемането на GLP-1 лекарства за отслабване и диабет може да увеличи разпространението на акне, но други не са открили връзка.

„Виждам пациенти по цял ден, които приемат GLP-1, така че си представям, че ако имаше връзка, вероятно щях да съм забелязала нещо досега“, каза Векслер.

Лечение на акне при възрастни

Менопаузата: Какво трябва да знаем

Основното средство за акне, свързано със стареенето, е приемът на хормонални лекарства.

„Спиронолактонът е специално за хормонално акне при жените“, каза Векслер. „Той блокира свързването на тестостерона с тестостероновите рецептори в долната част на лицето.“

Започването на хормонозаместителна терапия или прием на противозачатъчни хапчета също може да помогне при акне, отбеляза тя, но леченията ще варират в зависимост от ситуацията на всеки човек.

„Някои хора идват само с малки черни точки и бели пъпки и може да нямат нужда от перорално лечение“, каза тя.

„Тогава може да предпишем нещо локално, често ретиноид с търговски имена Differin, Retin-A или Tretinoin. Те често са много полезни за по-малки пъпки. Също така, те са против стареене, което е хубаво. Те стимулират производството на колаген.“

Векслер каза, че понякога предписва ниска доза доксициклин, антибиотик, който също действа като противовъзпалително средство.

„Ако акнето е различно или обхваща по-голяма част от лицето или горната част на лицето, понякога ще опитаме ниска доза Accutane“, добави тя. „Наистина зависи от индивида и колко тежко е акнето.“

Проактивна защита

Докато генетиката и хормоните могат да допринесат за акнето, стресът също може да повлияе на кожата, каза лекарят. Един от най-добрите начини за справяне с това е оптималният сън, който е „противовъзпалителното“ време, когато тялото се лекува.

„За съжаление, много американци не спят достатъчно“, каза Векслер. „Възрастните се нуждаят от седем и половина до осем часа. Това е времето, когато стресовата молекула, кортизолът, е най-ниска, а всички лечебни молекули, като бета-ендорфини, хормони на растежа и окситоцин, са най-високи.“

В допълнение към съня, лекарят препоръчва да се търсят начини за понижаване на нивата на кортизол през деня, за да се намали стресът – като например упражнения, излизане на чист въздух, свързване с приятели и правене на разтягане или дълбоко дишане.

За хора, склонни към акне, Векслер също подчертава важността на избора на правилните продукти за грижа за кожата.

„Наистина е важно всички продукти да са некомедогенни или безмаслени“, препоръча тя. „Това означава, че компанията е тествала продукта и че той няма да запушва порите ви и да причинява пъпки.“

Също така е важно да миете лицето си след тренировка и в края на деня, и никога да не лягате с грим, посъветва лекарят.

За тези, които са обезпокоени от акне и не са видели резултати след два месеца употреба на продукти без рецепта, Векслер препоръчва да се консултират с дерматолог за помощ.

Източник: New York Post    
