Надписът "Холивуд" навършва 100 години: Каква е историята зад него

Е мблематичният надпис "Холивуд" в Лос Анджелис навършва 100 години и в чест на годишнината ще бъде осветен с оригиналните си светлини.

На 8 декември 1923 г. знакът, на който пише "Hollywoodland", е осветен за първи път, за да рекламира луксозно жилищно строителство в холивудските хълмове - през 40-те години знакът е съкратен на "Hollywood".

Тази вечер знакът ще бъде осветен отново с някои от оригиналните светлини от 1923 г., а две по-малки реплики ще пресъздадат как някога е мигал в нощта като "Холивудленд", съобщава KTLA.

It’s iconic, it’s known all over the world, and it officially turns 100 today! Happy birthday to the one and only Hollywood sign! ⭐ pic.twitter.com/YQu1N7WtDq — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 8, 2023

Групата с нестопанска цел Hollywood Sign Trust съхранява забележителността и се е погрижила знакът да получи нов слой боя за големия ден. За преобразяването на знака за годишнината са изразходвани 400 галона бяла боя.

Издателят на "Ел Ей Таймс" Хари Чандлър построява билборда за 21 000 долара преди един век. Чандлър е отговорен за още много емблематични за СоКал забележителности от 20-ти век - включително Колизеума в Лос Анджелис, хотел "Билтмор", Холивуд Боул и Калифорнийския технологичен институт.

Всяка буква от забележителността на Лос Анджелис е висока 13,7 м и широка поне 9 м - което я прави трудна за пропускане гледка при разглеждане на града на звездите.

През 1923 г. работници използват мулета, за да изтеглят огромните букви, изработени от дърво и ламарина, по склона до мястото, където знакът се намира днес.

🌟 A Century of Stardust: Celebrating 100 Years of the Hollywood Sign 🌟 It's more than just nine letters on a hill; it's a symbol of dreams, glamor, and cinematic history. This year marks the 100th anniversary of the iconic Hollywood Sign.



A thread... 🧵 #HollywoodSign100 pic.twitter.com/EH3LBwQAno — Los Angeles Magazine (@LAmag) December 5, 2023

Първоначалната версия на знака е била осветявана през нощта с помощта на немски имигрант на име Алберт Коте, който е поддържал 4 000 крушки.

Замислен да издържи само година и половина, знакът продължава да съществува, превръщайки се в една от най-разпознаваемите забележителности на САЩ и улавяйки величието на една индустрия, безвъзвратно свързана с Америка и златния век на киното.

През 70-те години на ХХ век обаче знакът се руши, като през това десетилетие се наблюдава временен упадък на Холивуд и неговата филмова индустрия - отчасти подхранван от новата тогава поява на телевизията и други домашни забавления.

След дълги години на безстопанственост буквите на знака са изгубили своя характерен блясък и са започнали да се рушат. До края на 70-те години няколко букви от знака са паднали или са се разрушили, благодарение на един необичаен спасител обаче знакът е спасен, но не и преди да бъде напълно разрушен и преобразен.

Според "Холивуд рипортър" 52-годишният Хефнър организирал пищна благотворителна акция и всъщност продал на търг букви от стария знак за 27 000 долара за бройка.

The Hollywood sign officially turns 100! Iconic LA landmark is lit up with original lights to mark the occasion https://t.co/InSwGE0R23 pic.twitter.com/wUikgHehGW — Daily Mail Online (@MailOnline) December 9, 2023

Сред известните купувачи са рок звезди като Алис Купър и актьори като Джийн Аутри, които в крайна сметка дават достатъчно пари, за да възстановят знака с нови букви - тези, които стоят и до днес.

Вследствие на тези усилия "Холивудските хълмове" всъщност стоят празни за около три месеца, без украсата на търговската си марка, докато камарата успее физически да го замени с новия знак.

След това Холивуд ще се радва на период на просперитет през следващите три десетилетия, през които филмовата индустрия ще се разрасне до подобие на предишната си слава.

През този период, както е стандартна практика и днес, знакът се почиства периодично на всеки десет години, за да се запази емблематичният му блясък.