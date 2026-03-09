Определена е датата за церемонията по полагане на клетва на новия лидер на Иран

Ц еремонията по полагане на клетва за вярност към новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей ще се състои на 9 март в Техеран. Това съобщи агенция Fars.

Според нейната информация, тържествените мероприятия ще започнат в 15:00 часа местно време (13:30 часа българско време) на площад Енгеляб в центъра на иранската столица.

Започва тридневно поклонение над тленните останки на аятолах Хаменей

Иранската революционна гвардия се закле във вярност на новия върховен лидер на страната, Моджтаба Хаменей, след като той бе назначен за наследник на баща си от Съвета на духовниците, предаде по-рано Reuters.

Моджтаба Хаменей бе избран след убийството на баща му, аятолах Али Хаменей, при съвместни американско-израелски удари на 28 февруари 2026 г.